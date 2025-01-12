　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

寒流來襲金門體感5度！3陸客受困島礁恐失溫　15人出動救援

▲▼3名陸客受困建功嶼獲救。（圖／記者林名揚翻攝）

▲建功嶼是距離金門本島最近的島礁，民眾登島時須注意漲潮時間。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

金門縣消防局於今(12)日7時37分接獲民宿老闆報案，指稱該民宿有3名陸籍住客因未注意潮汐時間，致漲潮後受困建功嶼上，急需救援。由於今日寒流來襲，室外溫度11度，體感溫度更低至5度，若久待恐有失溫風險，消防局立即由第一大隊副大隊長戴紹恩率金城及金寧IRB，消防及義消人員15名前往，隨即透過微信與受困民眾聯繫，確認其身體狀況良好後，迅速將3名受困人員救回岸際。

消防人員到達報案地點後，發現現場海水深約及膝，立即以電話聯繫民宿老闆，提供受困民眾微信，以便立即了解受困人員身體狀況，副大隊長戴紹恩收到受困民眾在微信回覆身體狀況均良好，確認受困人員無立即危險後，即整裝下艇，於8時10分抵達建功嶼接觸受困人員，8時27分由本局將人員送回岸上，確認3位民眾身體無恙，不需送醫。受困遊客對於消防及義消人員冒著嚴寒天氣進行救援，表達深深的感激。

▲▼3名陸客受困建功嶼獲救。（圖／記者林名揚翻攝）

▲消防人員和陸客連絡確認安危。（圖／記者林名揚翻攝）

第一大隊副大隊長戴紹恩表示，建功嶼是距離金門本島最近的島礁，退潮時可經由露出的石板步道來往，但民衆登島遊玩應留意潮汐時間，並記得攜帶手機等通訊器材若不慎受困，應保持冷靜，報案後在安全地點等待救援。

▲▼3名陸客受困建功嶼獲救。（圖／記者林名揚翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
挑戰「全台第一辣」失敗不付錢！　店家公開照片
北韓俘虜認了「被騙來俄國打仗」！　向烏軍訴苦：以為只是來受訓
湯姆漢克斯8.6億豪宅奇蹟完好！　鄰居家燒成灰燼
男星淪豬仔鬧大了！　詐團壓力爆棚「出清人質中」
洛杉磯野火快燒到家門！　哈利梅根開放豪宅避難

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

案情不單純！花蓮女騎士自撞路樹亡　詭留「後照鏡」真相畫面曝

「養女心中只想錢」屏東婦心碎　聲請終止收養關係法院准了

斯勾伊！日本情侶錢包不見「早送到派出所」　親筆寫中文感謝

寒流來襲金門體感5度！3陸客受困島礁恐失溫　15人出動救援

怕錢不夠提前下車...苗栗翁深夜徒步西濱　頭暈摔落邊坡送醫

恐嚇「我一定拿刀子」逼10歲妹來房間逞慾　狼兄遭判7年10月

阿兵哥寢室偷喝酒！　站營區大門正哨「靠牆睡著10分鐘」慘了

高雄休旅車追撞前車！駕駛下車摔跤險遭輾　爆氣打人落跑

高雄轎車深夜自撞！變電箱變形、車頭爛毀…38歲男一吹氣慘了

疑焚燒金紙惹禍！金門傳火警「燒毀1機車」　險延燒鄰近工寮

【回到故鄉？】帶狗勾們上武嶺亭追雪還順便來首大合唱

黃聖依選擇離婚「不再受他掌控」　楊子爆哭：我又不是找不著更好的！

鬼鬼懷孕生女「3年前就凍卵」　打針痛到叫出來…炎亞綸幫戳肚

#台中5寶爸 晉升「6寶爸」　現身透露薪水：有能力養小孩

高雄小貨車闖紅燈連2撞！ 轉圈「天女散菜」畫面曝

海恩收行李全靠硬塞　成功關上超驚人!!

111釘孤枝遊行 現場人潮畫面曝！

#巴西 客機衝出跑道炸成火球　機上4名乘客奇蹟生還！

【早餐店烏龍】點吐司厚片→3層薄片：確定不是在整我？

館長高喊「賴清德放人」！　自曝比賽受傷：手舉不起來

案情不單純！花蓮女騎士自撞路樹亡　詭留「後照鏡」真相畫面曝

「養女心中只想錢」屏東婦心碎　聲請終止收養關係法院准了

斯勾伊！日本情侶錢包不見「早送到派出所」　親筆寫中文感謝

寒流來襲金門體感5度！3陸客受困島礁恐失溫　15人出動救援

怕錢不夠提前下車...苗栗翁深夜徒步西濱　頭暈摔落邊坡送醫

恐嚇「我一定拿刀子」逼10歲妹來房間逞慾　狼兄遭判7年10月

阿兵哥寢室偷喝酒！　站營區大門正哨「靠牆睡著10分鐘」慘了

高雄休旅車追撞前車！駕駛下車摔跤險遭輾　爆氣打人落跑

高雄轎車深夜自撞！變電箱變形、車頭爛毀…38歲男一吹氣慘了

疑焚燒金紙惹禍！金門傳火警「燒毀1機車」　險延燒鄰近工寮

《黑暗》胸部是CG！車珠英《元敬》18禁火辣床戰真脫　完美胸型全露

案情不單純！花蓮女騎士自撞路樹亡　詭留「後照鏡」真相畫面曝

「養女心中只想錢」屏東婦心碎　聲請終止收養關係法院准了

味全龍宣布完成簽約　艾璞樂高興回歸爭冠

陳炳辰／建商推案不冷　蛇年房市「有機會谷底翻身」

健保總額9286億史上最高！邱泰源：仍難達到1點0.95元

曬父與蔣經國合照感念政績　柯志恩：如今的從政者能無愧乎？

外國男「挑戰吃辣失敗」耍賴不付錢！店家曝照片：厚臉皮獎頒給你

日本疫情拉警報　台中人憂「出國中了」無畏低溫搶打流感疫苗

撂人釘孤枝！律師見「黃國昌1舉動」傻眼：多想讓阿北繼續關？

Google地圖毛孩亂入追街景車　網笑：讓你體驗被狗追的感覺

社會熱門新聞

快訊／柯文哲4人抗告全駁回　羈押3個月

高院駁回抗告理由曝！柯文哲4人看守所過年

按摩妹「拒肉償」　慘遭臨時工凌虐性侵

即／台南雙載機車擦撞小貨車　夫妻雙雙不治

北市男偷運51隻昆蟲　魂斷檢疫遭銷毀！

養生會館客人小姐連結ING　負責人竟是百萬網紅

航空公司員工爆性侵！　趁學姐醉倒伸狼爪下場慘

6衝火場救翁！英勇高中生隔7月首發聲

紅衣女徒步從台北要走回嘉義　今晨走上國道駕駛嚇壞

偷吃女同袍！空軍士官要孕妻「每月輪流」

台中6寶爸現身喊：有能力養小孩　自己每月最多花2000

汐止驚現81貓擁擠飼養　飼主遭罰40萬

即／北市偷拍狼出沒！眾人壓制畫面曝

獨／台中5寶爸承諾結紮　與妻再生1孩晉升「6寶爸」

更多熱門

相關新聞

82歲翁深夜徒步西濱　頭暈摔邊坡送醫

82歲翁深夜徒步西濱　頭暈摔邊坡送醫

苗栗一名82歲范姓男子，5日晚間11時許從南庄搭乘客運要前往苑裡鎮拜訪朋友，沒想到途中范男擔心車資不足便提前下車，獨自沿西濱快速公路步行南下，不料途中范男疑似體力不支頭暈，不慎跌落邊坡，卡在水溝動彈不得，幸好路人及時發現隨即報警求助，並將范男送醫治療。

金門火警「燒毀1機車」　險延燒鄰近工寮

金門火警「燒毀1機車」　險延燒鄰近工寮

夫妻帶兒小三通跑單幫！行李超量還大鬧

夫妻帶兒小三通跑單幫！行李超量還大鬧

金門機車路口闖紅燈撞汽車！騎士噴飛手骨折

金門機車路口闖紅燈撞汽車！騎士噴飛手骨折

受困小貓無助趴路中　斗六警愛心救援成動人風景

受困小貓無助趴路中　斗六警愛心救援成動人風景

關鍵字：

金門救援陸客建功嶼漲潮

讀者迴響

熱門新聞

直擊／AV女優孟若羽激戰黑人：26cm吃到吐！《鮑魚遊戲2》拍完失憶了

加州野火狂燒沒水救！原因恐在這對夫婦

快訊／柯文哲4人抗告全駁回　羈押3個月

快訊／半個台灣有感　今晨規模4.9地震最大震度4級

快訊／洛杉磯野火驚傳童星喪生！

高院駁回抗告理由曝！柯文哲4人看守所過年

1.11釘孤枝嗆「法律系滾出司法圈」！　律師傻眼：實在非常蠢

台灣人「10大傷腎習慣」曝！醫：一週喝3次衰老速度快

恭喜！　4星座、4生肖2025偏財超旺

身分證「中2碼」春節住飯店1人2025元

《模範計程車》李允熙驟逝！享壽64歲

不是麻疹！　醫揭「真正大魔王」

按摩妹「拒肉償」　慘遭臨時工凌虐性侵

快訊／今晨7.5℃！　最冷時刻要來了

朴成焄宣布「退出與潤娥主演作」

更多

最夯影音

更多

【回到故鄉？】帶狗勾們上武嶺亭追雪還順便來首大合唱

黃聖依選擇離婚「不再受他掌控」　楊子爆哭：我又不是找不著更好的！

鬼鬼懷孕生女「3年前就凍卵」　打針痛到叫出來…炎亞綸幫戳肚

#台中5寶爸 晉升「6寶爸」　現身透露薪水：有能力養小孩

高雄小貨車闖紅燈連2撞！ 轉圈「天女散菜」畫面曝

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面