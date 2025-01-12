寒流來襲金門體感5度！3陸客受困島礁恐失溫　15人出動救援

▲建功嶼是距離金門本島最近的島礁，民眾登島時須注意漲潮時間。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

金門縣消防局於今(12)日7時37分接獲民宿老闆報案，指稱該民宿有3名陸籍住客因未注意潮汐時間，致漲潮後受困建功嶼上，急需救援。由於今日寒流來襲，室外溫度11度，體感溫度更低至5度，若久待恐有失溫風險，消防局立即由第一大隊副大隊長戴紹恩率金城及金寧IRB，消防及義消人員15名前往，隨即透過微信與受困民眾聯繫，確認其身體狀況良好後，迅速將3名受困人員救回岸際。

消防人員到達報案地點後，發現現場海水深約及膝，立即以電話聯繫民宿老闆，提供受困民眾微信，以便立即了解受困人員身體狀況，副大隊長戴紹恩收到受困民眾在微信回覆身體狀況均良好，確認受困人員無立即危險後，即整裝下艇，於8時10分抵達建功嶼接觸受困人員，8時27分由本局將人員送回岸上，確認3位民眾身體無恙，不需送醫。受困遊客對於消防及義消人員冒著嚴寒天氣進行救援，表達深深的感激。

▲消防人員和陸客連絡確認安危。（圖／記者林名揚翻攝）



第一大隊副大隊長戴紹恩表示，建功嶼是距離金門本島最近的島礁，退潮時可經由露出的石板步道來往，但民衆登島遊玩應留意潮汐時間，並記得攜帶手機等通訊器材若不慎受困，應保持冷靜，報案後在安全地點等待救援。