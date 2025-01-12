冷氣團掀追雪潮！民眾不甩雪鏈限制　車痕「冷到發抖」玩命照曝光

▲強烈冷氣團來襲，台灣各山區迎來降雪美景。圖為玉山。（圖／氣象署）

記者閔文昱／綜合報導

近日由於強烈大陸冷氣團的影響，台灣的合歡山、玉山以及宜蘭的太平山國家森林遊樂區都陸續下雪或冰霰，吸引大批的追雪族蜂擁而至，享受這難得的銀白世界。不過，由於部分路面及路肩仍結冰未融，交通部公路局也限制部分路段只有掛上雪鏈的車輛通行，民眾若是硬闖，恐會導致車輛打滑甚至發生意外。

合歡山區10日晚間至11清晨降下雪，路面及邊坡積雪約2至3公分，海拔3275公尺的武嶺亭一帶被白雪覆蓋，變身為一片雪國。停放在松雪樓門口的汽車引擎蓋、車頂也披上一層雪衣，讓趁假日上山的追雪遊客欣喜若狂，開心直呼「下雪了、下雪了」。另外，玉山也下雪，由於風力影響，雪深約為0至3公分。

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▲合歡山下雪厚度3公分。（圖／民眾提供）

而位於宜蘭縣的太平山國家森林遊樂區，則在11日凌晨降下冰霰，園區內的山頭被冰霰覆蓋，呈現一片銀白世界。根據農業部林業及自然保育署宜蘭分署的說明，位於遊樂區內、海拔約1900公尺的太平山莊，11日凌晨3時起降下冰霰，約到清晨6時許暫時停止。

為此，交通部公路局中區養護工程分局10日晚間至11日清晨，實施了省道台14甲線指標18公里處南投翠峰至41.5公里處花蓮大禹嶺路段的預警封閉。11日清晨解除封閉後恢復交通，但由於部分路面及路肩仍結冰未融，限制只有掛上雪鏈的車輛通行。公路局也呼籲用路人小心駕駛，並注意交維警示措施。

但即便如此，仍是有民眾執意不掛雪鍊上山追雪。臉書「中橫路況交通資訊站」近日就曾發文提醒，台14甲線31K至33K(武嶺至松雪樓)路段5日夜間22時起，實施限加掛雪鏈通行，不過附圖的路面車痕卻呈歪曲「顫抖狀」，顯示有駕駛因未裝雪鏈上山，導致車輛不斷打滑，讓網友看了不禁搖頭直呼「那個胎痕是喝醉酒嗎」、「這是冷到連輪胎都在發抖嗎？」、「看來是又有人在玩命了」。

▼有民眾不甩雪鏈限制，堅持「打滑」上山。（圖／翻攝自Facebook／中橫路況交通資訊站）