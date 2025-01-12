好危險！4寶媽被「這款玩具」割腕爆血　驚人傷口照曝光

▲四寶媽不幸被捲尺割傷，劃出一道深深傷口。（圖／莎拉是個四寶媽臉書）

圖文／CTWANT

小朋友的玩具便宜又有趣，但媽媽們卻沒想過可能暗藏著危機！網紅「莎拉是個四寶媽」近日分享自己買捲尺手環給孩子玩，捲失敗後掉在地上，當她坐在椅子上要撿起時，捲尺卻直插入她的手腕，立刻送醫縫了三針，四寶媽藉此呼籲大家「許多看似無傷大雅的玩具，其實都是暗藏著危險的！」

四寶媽日前在臉書上，分享自己被小孩的玩具割傷過程，每到聖誕節，她都會買捲尺手環給小孩，只要拍一下就可以繞在手腕上，不僅可愛又方便使用。然而日前卻發生意外，「我怎麼想都覺得，好像注定要發生的，因為真的發生的太奇妙了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

四寶媽還原事發情形，當時她抱著孩子坐在椅子上，教他要怎麼使用，第一次失敗了、第二次掉到地上，她很直覺的抱著孩子彎下腰想去撿，結果被捲尺直直插入她的手腕，四寶媽嚇傻直呼：「我其實想說它不是應該軟軟的，凳到東西要捲起來嗎？但沒有，可能角度不對，所以它就是就直直的。」

豈料，當四寶媽再去觀察捲尺時，才發現外層的布已經破掉，裡面的鐵尺已外露，在使用上充滿危險。四寶媽立刻就醫縫了三針，並附上驚悚的傷口照，同時呼籲大家，「許多看似無傷大雅的玩具，其實都是暗藏著危險的！」

▲四寶媽手腕被捲尺割傷，深深的傷口看了令人觸目驚心。（圖／莎拉是個四寶媽臉書）

貼文曝光後，釣出一票有相同經驗的媽媽回應，「昨天晚上我女兒也玩這個手指割傷流血，嚇死」、「我也有一個」、「之前我家小孩也是玩到外面的布脫落，裡面的捲尺光是拿著都能劃傷手了，小孩說手痛我才發現小孩手上好幾痕淺淺的刮傷」、「玩不到兩天就破開的超薄不織布，小孩想說把它推回去就可以繼續玩了，結果因此割到指腹」、「我家4歲小孩今年也是被這種捲尺玩具劃破手指，現在看來真是還好割的不像原PO深，但是第一次流這麼多血也是嚇傻了。」

▲有許多網友分享家中小孩也曾被這款玩具割傷過。（圖／莎拉是個四寶媽臉書）

延伸閱讀

▸ 好市多「好多金」折抵到這天！她曝沒用完可折1費用 內行揭超實在用途

▸ 網美奈奈子認泡湯！喊被網暴駁「4女侍奉1夫」 親揭富商身份

▸ 原始連結