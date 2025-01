中國製造「特殊駁船」！軍事網站：可讓戰車直抵台灣道路

▲解放軍正在建造特殊駁船。(圖/翻攝AllSource Analysis網站)



文/中央社

「海軍新聞」(Naval News)網站報導,中國正在建造至少5艘新的特殊用途駁船,看似為了兩棲攻擊量身訂做,或許使共軍能以特殊方式讓大量戰車登陸台灣並直接駛上道路。

報導指在廣州造船廠觀察到一些不尋常的特殊駁船,至少有3艘,很可能有5艘或更多。這些駁船從船首延伸出特別長的道路橋,如此結構使得這些駁船與共軍未來任何可能登陸台灣行動格外相關。

海軍新聞已見到多個消息來源證實這類駁船的建造,並已與海軍專家分享相關訊息以確認其初步分析。眾人的共識是這些駁船最有可能用於兩棲登陸。

每艘駁船延伸出的道路橋跨度非常長,超過120公尺,可用於抵達濱海公路或海灘後方的堅硬地面。船尾則是一個開放式平台,讓其他船隻能對接卸貨。

廣船國際位於廣州龍穴島的造船基地一直在中國海軍擴張行動中扮演關鍵角色,這裡尤其常建造不尋常艦艇,包括1艘非常大型的無人水面艦艇及1艘輕型航空母艦。

英國智庫「地緣戰略理事會」(Council on Geostrategy)的海權研究員索茲柏瑞(Emma Salisbury)表示:「中國對台灣的任何入侵行動都必須要有大量船隻快速運送人員和設備穿越海峽,尤其是裝甲車等陸上資產」。而上述這些形同移動碼頭的駁船似乎特別適合用於入侵。

索茲柏瑞並同意「中國正在打造一支龐大的軍民兩用艦隊,也就是平時是商船,必要時可輕易徵作軍用,尤其當中會有非常適合載運軍車的RO/RO渡輪(roll-on/roll-off,又稱滾裝船),這些船在建造時確實已將軍事規格納入考量」。

