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快訊／16縣市低溫特報！　急凍跌破10度

▲中央氣象署發布低溫特報。（示意圖／ETtoday資料照）

▲中央氣象署發布低溫特報。（示意圖／ETtoday資料照）

記者董美琪／台北報導

中央氣象署今（11日）晚上10時20分針對16縣市發布低溫特報，因11日至13日清晨強烈大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷；今晚至明（12日）大台北、桃園、苗栗及宜蘭局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，請注意防範。

根據氣象署資料，目前低溫特報發布範圍包括基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、金門縣等16縣市，預計影響時間將持續到12日晚上7時。

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氣象署提醒，民眾應注意保暖及日夜溫差，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；留意早晚低溫導致之呼吸道及心血管疾病，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；農作物及水產養殖業注意寒害。



低溫橙色燈號2（平地低溫10度以下且連續24小時12度以下）：
台北市、新北市、桃園市、苗栗縣、宜蘭縣

低溫黃色燈號（平地低溫10度以下）：
基隆市、新竹縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、金門縣

▲低溫特報

▲氣象署低溫特報地圖。（圖／氣象署提供）

資料來源：氣象署

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