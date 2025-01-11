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廣州地鐵站「形似棺材」　網友：乘車入土為安嗎？

▲▼廣州地鐵花地灣站出入口的新造型，被批評正面看如同棺材。（圖／翻攝自小紅書）

▲廣州地鐵花地灣站出入口的新造型，被批評造型如同棺材。（圖／翻攝自小紅書）

記者陳冠宇／綜合報導

近日，廣州地鐵花地灣站舊出入口進行翻新工程，但是因為設計造型和顏色酷似「棺材」，引發廣泛討論。隨後，該出入口被連夜拆除，涉案公司也迅速對4人作出處理，並稱「與設計單位永不再合作」。有大陸網友揶揄，「地鐵就在地下，意思是入土為安嗎？」

綜合港媒報導，廣州地鐵花地灣站D出入口近日改換造型，從外形上看，出入口呈現「上圓下方」的斜圓柱體外觀，且邊沿突出，外加橘紅色配色，被人嘲諷似龍蝦，更多人批評新外型似棺材，大喊「大吉利市」。

大批廣州網友認為，出入口的設計太像棺材，「棺材靈感，不得不說，確實有特色」、「地鐵就在地下，意思是入土為安嗎」、「設計師和負責審核那個都要拉去打靶」、「大吉利市，不知道廣東人的風俗忌諱嗎」、「落地鐵真的是『來回地獄又折返人間』」。

事件引發廣泛關注後，惡評如潮，廣州地鐵已連夜派工人，將新造型拆除。

▲▼官方連夜拆除新設計。（圖／翻攝自小紅書）

▲▼官方連夜拆除新設計。（圖／翻攝自小紅書）

▲▼官方連夜拆除新設計。（圖／翻攝自小紅書）

負責工程設計的廣州市萬溪企業管理有限公司於2024年12月31日，出具《關於花地灣地鐵口改造事件的通報批評》，對規劃設計與產品策略部景觀設計師、規劃設計與產品策略部部門負責人、產品分管副總經理、經營管理團隊公司聯席總經理做出降級等處理。

《通報批評》還顯示，「由我司參與改造的花地灣地鐵站出入口因造型設計問題引發廣泛的網絡輿情討論，造成不良的社會影響。經調查反思，這一結果的出現暴露了有關工作團隊細節把控不認真不嚴謹、對產品融入在地文化敏感度不足等問題。」

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