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廣州地鐵塌陷1個月後找到遇難者　埋地下21公尺「一對父子仍失聯」

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記者蔡紹堅／綜合報導

廣州去年12月1日發生地面塌陷事件，導致3人被困失聯，經過一個多月的搜索，搜救人員在地下21公尺處找到了其中1名失聯者，經醫護人員確認，已經沒有生命跡象。

地面塌陷的區域是廣州地鐵十一號線沙河站的施工區域上方，周邊人流車流密集。塌陷發生後，有一輛清污車、一輛電瓶車，以及3人落入坑中。廣州地鐵集團當時表示，因塌陷區已被水體覆蓋，且有土體坍落，給救援工作帶來很大困難，為避免塌陷區擴大，進行局部回填。

▼塌陷發生後，地下水快速湧入陷坑，加大救援困難。（圖／翻攝自觀察者網）

▲▼廣州地鐵施工區地面突然塌陷，3人瞬間被吞噬。（圖／翻攝自觀察者網）

不過，由於搜尋難度高，期間一直沒有好消息傳出，搜救人員表示，車輛陷入後快速被流砂掩蓋，塌陷處的流砂層較厚，地下水量大，失聯車輛存在隨流砂層移動的可能，因此要擴大搜尋範圍，並繼續實施加固，防止塌陷體進一步擴大進而危及搜尋工作人員的安全。

失聯者的親屬表示，清污車上的是石姓父子，湖南邵陽人，父親51歲，擔任司機，兒子剛滿26歲，是跟車員；另一位則是騎乘電瓶車，來自湖南耒陽的羅姓男子。

經過一個多月的搜索，廣州地鐵於6日表示，已經找到1名者，「塌陷發生後，應急搶險指揮部千方百計組織搜尋失聯者，通過連日來24小時不間斷地搜尋，在6日凌晨4點30分，於地下21公尺處，發現一名失聯者的遺體。」

公安部門確認尋獲的遇難失聯者的是湖南耒陽的羅姓男子，另外2名失聯者的搜救工作則還在進行中。

▲▼廣州路面塌陷。（圖／翻攝N視頻截圖）

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