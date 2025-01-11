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身障多元就業　企業ESG創新落實數位平權

▲台南市勞工局「職場大小事講座」，特邀众社會企業執行長林崇偉教授，分享市府攜手中華電信開辦「馨心學堂」，開拓高齡社會民眾和企業合作共好的新連結。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市勞工局「職場大小事講座」，特邀众社會企業執行長林崇偉教授，分享市府攜手中華電信開辦「馨心學堂」，開拓高齡社會民眾和企業合作共好的新連結。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局為推動身心障礙朋友多元就業，並鼓勵勞工朋友善用休閒時間精進學習，辦理「職場大小事講座」，11日特邀众社會企業執行長林崇偉教授，分享市府攜手中華電信開辦「馨心學堂」，推動身心礙障朋友數位培力擔任講師，陪伴社區長輩共享數位幸福生活的創新作法，開拓高齡社會民眾和企業合作共好的新連結。

▲台南市勞工局「職場大小事講座」，特邀众社會企業執行長林崇偉教授，分享市府攜手中華電信開辦「馨心學堂」，開拓高齡社會民眾和企業合作共好的新連結。（圖／記者林東良翻攝，下同）

勞工局王鑫基局長表示，我國已逐漸進入超高齡社會，如何運用數位科技便利和豐富老人家的生活，不僅是當前重要議題，更可為身心障礙朋友參與社會和進入職場開啟新的方向，市府結合中華電信，率先招募有意願走出家門，服務社會的身心障礙者，辦理數位培訓課程，並搭配前往當地社區服務提升實戰經驗，培養身心障礙者在科技使用、溝通表達、活動帶領等各方面的多元能力，最終通過培訓及考核成為「星星講師」，不僅能用自己的生命經歷鼓舞長輩，更身懷數位教學專長，成為市府和中華電信共同推動科技服務的長期在地合作伙伴，也開創身心障礙者多元就業的新可能。

▲台南市勞工局「職場大小事講座」，特邀众社會企業執行長林崇偉教授，分享市府攜手中華電信開辦「馨心學堂」，開拓高齡社會民眾和企業合作共好的新連結。（圖／記者林東良翻攝，下同）

众社會企業執行長林崇偉教授提到，「馨心學堂」是超高齡時代社會創新的創舉，提出「新觀念、新工具、新工作」且「不忘本心」的理念，除了對身心障礙朋友的培訓課程外，更鼓勵中華電信員工擔任「企業志工」，一起前往數位服務較缺乏的社區長者服務據點，如台南七股樹林、白河草店、東山聖賢、後壁頂長等社區，辦理精彩歡樂的「數位5力課程」，陪長輩們一起「玩手機」，以1位講師和數位志工服務2位長者的方式，透過「陪伴的力量」，用16個APP，從報地震、看氣象、防失智、反詐騙、練唱歌、做運動、保健康、到愛分享，讓「生活、影音、行動、運動、健康」數位五力走入長輩的日常生活，更用科技緊密連結彼此和家人朋友，達成「縮減數位落差、推動數位賦能、落實數位平權」三大社會公益創新目標。

▲台南市勞工局「職場大小事講座」，特邀众社會企業執行長林崇偉教授，分享市府攜手中華電信開辦「馨心學堂」，開拓高齡社會民眾和企業合作共好的新連結。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此外，另一位講師任誼俊老師也分享到，走進社區，所服務到的爺爺奶奶們，年紀從65歲到最高98歲都有，其中很多人根本沒有接觸過APP，甚至根本沒有自己的手機，但馨心學堂一樣要把數位生活的便利帶給他們，透過為每個社區準備好網路、WIFI、平板、手機，預先營造好數位學習環境，加上每一位講師的熱誠服務和陪伴，化解長輩們對冰冷科技產品的陌生和恐懼，點燃數位幸福生活的溫度，2024年已有52位身心障礙朋友和陪伴照顧者成為講師，共投入172位企業志工，約706人次走進10個社區，創造出240小時的歡樂數位共學美好時光，服務長輩約2000人次，馨心學堂今年除將持續深耕臺南社區外，更將逐步擴大服務至其他縣市，讓更多的身心障礙者及社區長輩都能受惠。

▲台南市勞工局「職場大小事講座」，特邀众社會企業執行長林崇偉教授，分享市府攜手中華電信開辦「馨心學堂」，開拓高齡社會民眾和企業合作共好的新連結。（圖／記者林東良翻攝，下同）

王鑫基局長進一步表示，數位生活不僅需要5G，更重要的是要〝5心〞（有心）！AI數位時代開啟無限精彩永續的創新可能，不僅為身心障礙朋友的多元就業開啟機會，也為長輩們帶來歡樂和便利，勞工局期待邀請台南在地企業和志工伙伴一起加入「馨心學堂」，共創科技賦能，透過數位傳愛，點亮台灣的美好願景。而勞工局「職場大小事講座」也將持續辦理，下一場於2月15日，邀請國立中正大學法律系─鄭津津教授，以「了解性別平等工作法：捍衛你的權益與職場尊嚴」為題，與社會大眾分享性別平等工作法修法後，對各界勞資雙方的影響，有興趣的朋友，歡迎揪團上勞工局的網站報名參加！

▲台南市勞工局「職場大小事講座」，特邀众社會企業執行長林崇偉教授，分享市府攜手中華電信開辦「馨心學堂」，開拓高齡社會民眾和企業合作共好的新連結。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市勞工局「職場大小事講座」，特邀众社會企業執行長林崇偉教授，分享市府攜手中華電信開辦「馨心學堂」，開拓高齡社會民眾和企業合作共好的新連結。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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