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不能變老變醜！30歲業務男月月衝醫美微整　立志成花美男

▲馬韶茵。（圖／記者游瓊華攝）

▲衛生福利部台中醫院皮膚科醫師馬韶茵表示，門診就有遇到愛美男業務，臉上不容許一點瑕疵，月月到門診報到微整皮膚。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

熱門台劇《影后》中有一經典台詞，「女明星不能變醜、變老、變胖，變老不能整容，整容還不能承認」，但在現實生活中，愛美的不僅是女明星，連男性也是對美極為要求。衛生福利部台中醫院皮膚科表示，門診就有遇到愛美男業務，臉上不容許一點瑕疵，月月到門診報到微整皮膚；此外，今年春節長達9天，預約治療的民眾也增加2、3成，其中又以放寒假的大學生、上班族、人妻居多。

台中醫院皮膚科醫師馬韶茵指出，該名男業務面容白淨、年僅30歲左右，但對自己要求嚴格，臉上不容許一丁點瑕疵，短時間內已經到門診微整5次，「一般來說我們都建議2個月到門診一次，但這名男性幾乎每個月都到門診報到。」

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不僅年輕男業務，台中一名40歲人妻，身材高挑纖細，但老公升官應酬多、相聚時間少感到哀怨，跟友人抱怨是否自己失去魅力讓老公晚歸。後來聽友人介紹，到門診接受兩側太陽穴玻尿酸注射治療，以及修補法令紋，臉部變豐盈後整個人容光煥發，看起來年輕、自信。

馬韶茵指出，除了玻尿酸進行填補臉上細紋之外，利用年假或寒假接受微整形的大學生與上班族也很多，尤其是雷射除斑或除痣治療，因為需要1週左右時間修復傷口，長達9天的年假或是寒假，剛好可以讓自己在家中休養，不必擔心外出還要遮掩傷口或疤痕；臨床上就有多名媽媽帶著大學女兒，一起到醫院接受雷射除斑治療，要一起美美過新年。

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