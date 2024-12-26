音樂教養嬰幼兒！專家提醒：2歲前是大腦發育、情緒養成關鍵

▲幫助嬰幼兒穩定，可從懷孕期開始！專家表示，孕媽咪懷孕期間聽音樂，對胎兒的成長發育有良好的促進作用。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者游瓊華／台中報導

搶救出生率！台中醫院婦幼醫療團隊與附設托嬰中心日前聯手，在歲末年終之際，以實際的照護與教育經驗，分享「生得少更要教得好」的育兒經驗。專家也提醒，幼兒的性格養成從媽媽肚子裡就開始，2歲以前是嬰幼兒大腦發育、情緒養成的關鍵期，建議孕媽咪可以多聽音樂，有益胎兒成長。

音樂寶母創辦人、台中醫院附設舜云音樂寶母托嬰中心董事長吳舜云表示，以哈佛大學研究報告，說明幼兒的性格養成從媽媽肚子裡就開始，所以她創作了寶寶洗澡、吃飯、喝水、換尿布、收玩具、睡覺等音樂，讓孩子好習慣從小養成，「2歲以前是嬰幼兒大腦發育、情緒養成的關鍵期！」

▲台中醫院婦幼醫療團隊與附設托嬰中心日前聯手，在歲末年終之際，以實際的照護與教育經驗，分享「生得少更要教得好」的育兒經驗。（圖／台中醫院提供）



台中醫院婦產科主任劉仁杰根據內政部統計指出，累計到今年11月，新生兒人數只有12.2萬多人，即使再過個1個月，專家估算，今年總出生人數最多只有13.4萬人，甚至比前年的虎年還要低。

劉仁杰指出，孩子生得少，更要注意孩子的教育，所以孕媽咪懷孕期間聽音樂，對胎兒的成長發育有良好的促進作用，也可以幫助準媽媽放鬆身心，緩解孕期的焦慮心情；產後台中醫院產科提供「母嬰同室」環境，教導「母親親餵母乳」，讓媽媽產後可以跟寶寶培養感情，還可以讓寶寶藉由母乳獲得媽媽的抵抗力，健康成長。

小兒科主任李德敏則提醒，衛生福利部針對3歲以下嬰幼兒提供「幼兒專責醫師」、7歲以下「幼兒發展篩檢」計畫，3歲以下嬰幼兒只要找參與該計畫的臺中醫院等醫療院所，就可享有專責醫師專業醫藥諮詢、免部分負擔、提醒施打疫苗與免費牙齒塗氟等服務，也會提醒家長定期帶寶寶接受發展篩檢，讓家長都放心生，也能輕鬆育兒。