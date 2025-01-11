陸男房內裸體被闖入　飯店：白天幹嘛不出門

▲大陸男子在飯店房內裸體被闖入。（示意圖／CFP）

記者陳冠宇／綜合報導

近日，一名陝西渭南男子稱自己剛洗完澡沒穿衣服，女服務員擅自刷卡闖入送水果，事後飯店負責人反而怪自己「白天不出去」待在房間。

陸媒《新聞晨報》報導，當事人高先生表示，當時自己在飯店剛剛洗完澡，沒有穿衣服，聽到房間門響了，服務員刷門進來稱是送水果，自己讓對方別進來，放在地上就可以了，但對方還是直接闖進來了，把水果放到桌子上。

高先生說，「我當時真的很生氣，就找他們理論，後來負責人找上門，直到1月10日，負責人的態度依然是不道歉的，負責人和服務員都是女的，目前事情還沒有處理，也還沒有投訴」。

對此，涉案飯店工作人員表示，男子是當地部門找來的演出人員，飯店送出的水果盤，當時已經10點多，很多人已經離開房間了，在工作崗位上。於是服務員就用總卡刷開在房間擺果盤。男子當時在洗澡，服務員敲門以為人不在，就刷卡打算開門。開門時聽到男子喊別進來，把果盤放地上。

但是服務員覺得吃的東西放地上不衛生也不禮貌，就側著身子把果盤放到桌子上了，結果男子就破口大罵，「人渣，沒見過男人」。

飯店負責人表示，當時服務員就道歉了：「他硬說沒道歉，第二次罵服務員的情況下，我和部門領導都在場，他拿著水果砸到服務員跟前，再把水果踩一下，他這是對我們服務人員的人身攻擊，我們還沒找他道歉呢，他反而到處爆料我們。」