高中生版畫《急將降落柬埔寨》奪獎！「家人遭簡訊詐騙」激發靈感

▲林谷薰家人曾被詐騙，結合新聞報導，以《急將降落柬埔寨》奪下版畫類高中職組特優。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

國內詐騙橫行，來自羅東高中的林谷薰，將家人遭到手機簡訊詐騙事件，結合去年柬埔寨詐騙新聞，創作《急將降落柬埔寨》版畫，強烈的紅黑對比畫面，給予觀賞者不安與緊張情緒，獲得全國學生美術比賽版畫類高中職組特優，也希望藉此提醒民眾小心詐騙。

教育部主辦的113學年全國學生美術比賽，今（4日）下午舉行頒獎典禮，今年邁入第73屆，從國小到大專比賽分成7大類、55組，共吸引約5萬件作品參賽，經過評審選評後共8738件作品進入決賽，最終有103件獲得特優。

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國內詐騙事件層出不窮，詐騙手法更不停翻新。去年媒體報導，國內部分民眾被騙到柬埔寨，甚至傳出被摘器官。國立羅東高級中學林谷薰，描述詐騙集團藉由手機及網站誘騙民眾，提醒大家勿因一時貪心而落入詐騙的陷阱，強烈的紅黑對比畫面，將不安及緊張的情緒感染予觀者。

▲林谷薰創作《急將降落柬埔寨》作品，獲得版畫類高中職組特優。（圖／記者許敏溶攝）

林谷薰說，朋友跟家人都有遇過詐騙事件，像是家人曾因手機收到詐騙簡訊，點進去連結後，輸入確認碼而受騙，加上自己也比較會關注新聞媒體報導，才以柬埔寨作為主題進行創作，因為在新聞報導上，很多年輕人收到簡訊，誤以為有很高薪資與福利而前往柬埔寨或東南亞工作，最後卻從事進行詐騙工作，甚至回不了台灣，希望藉此提醒民眾要小心詐騙。

▲林谷薰（左）獲得版畫類高中職組特優。鄧筠穎（右）則獲得水墨畫類高中職普通班組特優。（圖／記者許敏溶攝）

此外，非學校教育型態的鄧筠穎，也以「希望之燈」一作，表達對烏俄戰爭的深切關懷，並期望能為受戰爭苦難的人民帶來希望和支持，榮獲水墨畫類高中職普通班組特優。

教育部表示，上述得獎作品，即日起到2月9日，在國立台灣藝術教育館第1、2展覽廳展出，後續將巡迴至澎湖、彰化、基隆、台東及台南等地展出，現場觀眾除能欣賞畫作外，展覽現場可透過載具掃描作品說明牌QR code，聽取作者的創作理念介紹，以多元深層的方式賞析交流。