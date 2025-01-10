男子65年前的「燙傷疤痕竟癌變」　他傻眼：幾十年來都沒事

▲醫療團隊正在幫劉強進行手術。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

浙江寧波一名男子劉強近日被醫院診斷出，小腿上的燙傷疤痕發生癌變，令他相當傻眼。劉強表示，該傷疤是10歲時就有的，但他75歲時，突然開始反覆潰爛，一直未能根治，「幾十年來都沒事，怎麼就患上癌變了呢？」

據《魯中晨報》報導，今年80歲的劉強表示，左小腿前方有一片10×20公分左右的疤痕，這片疤痕與他相安無事數十年，早已不被當一回事，「然而，就在5年前，它開始反覆的潰爛、滲液，讓我十分苦惱，儘管輾轉多家醫院就診，進行過清瘡換藥，也在皮膚科做過冰凍治療，但創面始終無法癒合。」

寧波醫院的王欣醫師表示，「確認劉強的疤痕癌變後，發現他腿上潰爛的疤痕範圍較廣，這意味著手術不僅僅是切除腫瘤，還要擴大切除，預計切除後整個創面在7×16公分左右，就像大螢幕手機那麼大，如此大的面積，又是腫瘤切除後的創面，再加上患者年事已高，還有糖尿病，這些情況疊加在一起，創面修復成為了一個大難題。」

▲劉強現已完成手術。（圖／翻攝自微博）

另一名醫師胡瑞斌表示，普通疤痕如果沒有反覆破潰，一般不會有癌變風險，不用太過焦慮，但大面積的疤痕皮往往很薄，在日常生活中容易破損，如果反破皮潰爛，那麼一定要小心，務必盡快就診治療。

胡醫師表示，「很多病人遇到這種反覆潰爛的情況後，會選擇性地習以為常，自己在家裡用藥水擦一擦、紗布包一包，不願意去醫院換藥，因為這種創面的換藥週期往往很長。」

胡醫師也提醒，「有些人喜歡摳身上的疤，甚至常把它摳破，這種習慣有隱患，要及時戒除，若傷口反覆破損、癒合，會增加癌症風險，因為創面修復過程中，細胞會進行活躍的分裂，可能會產生畸形細胞，如果反覆修復，產生畸形細胞的幾率就會上升，一旦畸形細胞沒有被身體免疫系統及時清除，就可能變成癌症，人身上的痣也是一樣，如果喜歡抓它撓它刺激它，導致它反覆破潰流血，也會增加它癌變的風險。」

胡醫師強調，「所以，對於一些長在手心、腳心等經常被摩擦的部位的痣，還是要格外關注，一旦發現異常要及時就醫。 」