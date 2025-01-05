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大陸 大陸焦點 特派現場

陸32歲女腹部異常腫大　就醫才知「體內睪丸長20公分腫瘤」

▲▼大陸32歲的女子腹部異常腫大，就醫才知是體內的睪丸長20公分腫瘤。（圖／翻攝《寧波晚報》）

▲大陸32歲的女子腹部異常腫大，就醫才知是體內的睪丸長20公分腫瘤。（圖／翻攝《寧波晚報》）

記者柯振中／綜合報導

大陸浙江寧波32歲的方姓女子（化名）近期因為腹部異常腫大，前往寧波大學附屬婦女兒童醫院就診，沒想到經過醫院檢查，竟發現了體內的隱睪漲了巨大腫瘤，動了手術之後確認是精母細胞瘤，方女過去的手術史也因此曝光。

綜合陸媒報導，方女近期到寧波大學附屬婦女兒童醫院就診，自述3個月前發現腹部腫大，且3個月以來愈長愈大。由於腫大相當不尋常，醫師詳細詢問方女的病史，才知道方女的成長歷史。

原來，方女從小長得眉清目秀，到小學高年級時，胸部也開始逐漸發育。不過，同學在談論生理期的問題，方女卻從未有過，但家人僅以為是發育得較晚，並沒有多加留意。

直到方女15歲時，家人察覺不尋常，將人帶到醫院就診，做了檢查才知道，原來方女沒有正常女性的子宮、卵巢，體內還有男性睪丸，只是隱藏在腹腔裡。醫師對方女的染色體進行檢測，最終結果為「46,XY」，是正常的男性染色體結果。

▼大陸32歲的女子腹部異常腫大，就醫才知是體內的睪丸長20公分腫瘤。（圖／翻攝《寧波晚報》）

▲▼大陸32歲的女子腹部異常腫大，就醫才知是體內的睪丸長20公分腫瘤。（圖／翻攝《寧波晚報》）

當時家長相當震驚，沒想到養了15年的女兒其實是男生。後來經過醫師檢查，原來方女是雄激素不敏感綜合症的患者，家長考量她從小就是女孩外型，因此幾年前帶她動了性別重置手術。

由於方女情況特殊，寧波大學附屬婦女兒童醫院的婦科醫師，聯合成人外科醫師會診。考量她的腹部腫塊，可能是體內的隱睪作祟，也可能是睪丸形成的精母細胞瘤，於是將她轉介到成人外科檢查。

成人外科的醫師檢查後，確認方女的左側睪丸有腫瘤，於是動手術切除方女腹部內的雙側隱睪，以及左側隱睪上的巨大腫瘤。方女體內的腫瘤直徑達到20多公分，比嬰兒的頭還要大，醫師經過化驗，確認了腫瘤是方女左側睪丸的精母細胞瘤。

對此，醫師提醒，這類患者的睪丸癌病變風險較高，需要密切觀察性腺影像學的變化，以及相關腫瘤指標。醫師認為，方女這種情況，當初動性別重置手術時，就應該將雙側隱睪切除，減少病變風險。

 
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