快訊／饗饗食物中毒通報增至58人！疾管署驗病人檢體下周二有結果

▲北市法務局消保官到「饗饗」現場稽查。（圖／台北市法務局提供）

記者洪巧藍／台北報導

台北市信義區「饗饗微風店」疑似食品中毒案件，根據北市衛生局最新統計，截至1月10日下午3時累計通報58人，影響人數再增2人。疾管署展開流行病學調查，副署長曾淑慧表示，將針對個案檢體進行檢驗，同時針對個案發放問卷釐清案情，結果下周二說明。

北市衛生局於114年1月7日陸續接獲醫院通報信義區「饗饗微風店」疑似食品中毒案件，截至1月10日下午15時累計通報共計58人。本次新增2名個案為外縣市通報於1月5日下午茶時段用餐，醫療院所於1月8日通報後經所轄衛生局調查完成再通知台北市衛生局。統計58名個案用餐時間，於1月5日用餐人數共計44人，1月6日用餐人數為14人，衛生局將持續追蹤各醫療院所及衛生單位通報情形。

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北市衛生局表示衛生福利部疾病管制署已啟動流行病學調查，近日將依用餐時段分批次以簡訊或電子郵件方式發送調查問卷連結予用餐民眾，請有接獲通知的民眾儘速協助填寫，並協助轉知同行親友填寫調查問卷，以利後續流行病學分析。

北市衛生局說明，如您於該地點用餐後有身體不適等消費爭議，可參考以下方式申請消費爭議申訴：(1)至申訴網址：http://appeal.cpc.ey.gov.tw，點選「線上申請」，並瀏覽相關說明後提出申訴；(2)下載表格填妥後傳真或郵寄至臺北市政府消費者服務中心（傳真電話：02-2722-1990）；(3)親洽臺北市政府消費者服務中心辦理。

民眾如有任何消費問題諮詢，可撥打「1950」全國性消費者服務專線，或親赴各地方政府消費者服務中心洽詢。如有食品安全衛生問題或消費疑義，可電洽臺北市民當家熱線：1999（外縣市民眾請撥02-27208889）轉7089，以上資訊可至臺北市政府衛生局網站查詢。