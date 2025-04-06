　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

解放軍第二座海外保障基地雲壤港啟用　新建碼頭規模可停航母

▲柬埔寨雲壤港海軍基地。（圖／翻攝柬中時報）

▲柬埔寨雲壤港海軍基地。（圖／翻攝柬中時報）

記者魏有德／綜合報導

柬埔寨雲壤港內新建的中柬聯合保障和訓練中心昨（5）日正式啟用，由柬埔寨總理洪瑪奈和解放軍聯合參謀部付參謀長曹青鋒共同主持啓動儀式，這也是解放軍第二座海外保障基地。相較於吉布地的戰略位置扼住亞丁灣和紅海，位於中南半島上的雲壤港戰略位置更是引起外界重視。

▲柬埔寨總理洪瑪奈（圖右）與中共中央軍委聯參本部副參謀長曹青鋒（圖左）。（圖／翻攝柬中時報）

▲柬埔寨總理洪瑪奈（圖右）與中共中央軍委聯參本部副參謀長曹青鋒（圖左）。（圖／翻攝柬中時報）

《環球網》報導，中柬雲壤港聯合保障和訓練中心當日正式掛牌運行，用於保障兩軍開展地區反恐、防災減災、人道主義救援、聯合訓練等行動，雙方派駐必要人員共同維持中心正常運轉。

對於外界提出解放軍駐軍的疑慮，洪瑪奈回應稱，該項目旨在提升柬埔寨自身國防能力，「中國援建不等於駐軍，期盼中國繼續協助提升柬埔寨駐守海島軍隊的防衛能力。」

▲出席基地啟用儀式的解放軍海軍官兵。（圖／翻攝柬中時報）

▲出席基地啟用儀式的解放軍海軍官兵。（圖／翻攝柬中時報）

據了解，雲壤港於泰國灣內，相較於從海南出發的解放軍海軍艦隊，距麻六甲海峽僅1000公里，縮短航程約2000公里，同時，離南沙群島不足1000公里，無論是補給或是需要戰略支援時，在效率及遠海持續作戰能力皆有極大提升。

柬埔寨軍方消息稱，雲壤海軍基地1號碼頭長度高達650公尺，分為兩段碼頭，第一段300公尺長，12公尺寬，第二段350公尺長，30公尺寬；2號碼頭長度為270公尺，寬度為20公尺，足夠停靠解放軍海軍的兩棲攻擊艦或航空母艦等大型水面艦艇。

▲雲壤基地碼頭衛星空照圖。（圖／翻攝微博）

▲雲壤基地碼頭衛星空照圖。（圖／翻攝微博）

基地還配有5000噸級的乾船塢，可供護衛艦級別的水面艦艇維護，再加上建有發電廠、淨水廠、直升機基地、通信樓、醫院、倉庫、油料存儲區等大量配套建築，整座基地將可停放航母、055型、052型驅逐艦和054型護衛艦等完整的航母艦隊，基本上已經完全覆蓋其編隊保障補給規模。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
378 2 5797 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
民眾黨要重懲！　孟憲法道歉請辭
中校偷吃健身房3寶媽！摩鐵5次激戰慘了　退役當保全
俄大規模飛彈攻擊「基輔爆炸起火」　波蘭戰機緊急升空
32%關稅「現實沒人在乎」還在爽玩！網嘆：星期一就知道
川普對台祭32%關稅　國民黨曝「4解方」
Nike球鞋恐漲價15%！川普關稅重擊「亞洲3產地」　這些品
泰國變性正妹「13金釵」現身兵役抽籤！　網暴動：根本選美
2026北市8席議員空缺！藍松信新人爆炸　中正萬華「柯案」影
清明連假6人揪登山　女子遭沖走溺斃
快訊／哈孝遠帶隊罷賽　台啤繳60萬罰款今晚正常出賽

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

雷軍停更微博5日首次發文　低調慶祝創業成立15週年

解放軍第二座海外保障基地雲壤港啟用　新建碼頭規模可停航母

開封景區千人聚集怒喊退票　遊客大打出手...表演節目預約系統崩潰

只是肩頸按摩！26歲工程師一覺醒來「頸動脈剝離」腦中風

毛澤東嫡孫毛新宇回湖南祭祖　兒女毛東東毛甜懿緊隨在側

全紅嬋世界盃第三跳失誤「勾起水花」居銀　教練哎唷一聲笑了

買完房就忘了！她「偶然想起」開門驚見陌生人裝潢入住　已漲20倍

陸為何硬槓川普？專家：帶頭組「反美聯盟」踢掉美國

陸強硬反擊川普　官媒稱「清明節放假」是老天爺幫忙

按摩後「半身動不了」　陸26歲男確診腦梗塞

#李珠珢 超會撩！電眼透過化妝鏡跟粉絲打招呼　當場直接電暈人家

川普肖像現身美簽卡！　首張「金卡」樣式曝

粉絲捕捉 #李珠珢 場邊可愛畫面　網友見影片：這什麼神仙角度

國1麻豆段驚悚追撞！　白車追尾BMW車頭全毀

#北捷 一女落軌致列車停駛！旅客「走軌道疏散」畫面曝

大甲媽剛起駕就爆衝突！　阿志頭+9嗆「輸贏」持安全帽攻擊人

公車撞倒10輛機車！　駕駛未保持車距扶正後竟默默離開

出席請 #大甲媽 上轎儀式！ #韓國瑜 向 #媽祖 祈求1事

北捷落軌死者身分曝　23歲女送醫搶救不治

【騎士差點GG】貨車突往內線滑！2台貨車撞一起...騎士險被波及

雷軍停更微博5日首次發文　低調慶祝創業成立15週年

解放軍第二座海外保障基地雲壤港啟用　新建碼頭規模可停航母

開封景區千人聚集怒喊退票　遊客大打出手...表演節目預約系統崩潰

只是肩頸按摩！26歲工程師一覺醒來「頸動脈剝離」腦中風

毛澤東嫡孫毛新宇回湖南祭祖　兒女毛東東毛甜懿緊隨在側

全紅嬋世界盃第三跳失誤「勾起水花」居銀　教練哎唷一聲笑了

買完房就忘了！她「偶然想起」開門驚見陌生人裝潢入住　已漲20倍

陸為何硬槓川普？專家：帶頭組「反美聯盟」踢掉美國

陸強硬反擊川普　官媒稱「清明節放假」是老天爺幫忙

按摩後「半身動不了」　陸26歲男確診腦梗塞

「風之孫」大爆發！李政厚猛打賞打擊率升破3成　巨人豪取6連勝

裕隆反擊！　請政治人物停止不實指控

藝術新地標「新北市美術館」4／8試營運　免門票搶先看3大展覽

張育成落枕好轉視狀況代打　富邦調整陣容2上2下

國5雪山隧道回堵4.5公里　下午才是高峰「國道13路段」易塞　

違停被開單竟嗆警　孟憲法道歉「心急趕時間」：請辭林憶君服務處主任

T-ara孝敏結婚了！「金融暖男」老公正面曝光　幸福對視害羞笑了

雷軍停更微博5日首次發文　低調慶祝創業成立15週年

藍轟賴政府關稅戰無作為　綠：除了抹黑詆毀、唱衰台灣還會做啥？

新北噁男偷女性內衣褲猥褻　拍照上傳網路還附生活照

女偷開救護車「尾門敞開」　市區狂飆10km：要去救人

大陸熱門新聞

買完房就忘了！她開門驚見陌生人裝潢入住

全紅嬋世界盃第三跳失誤「勾起水花」居銀 教練哎唷一聲笑了

陸反擊美國扯台灣　11公司進不可靠清單

毛澤東嫡孫毛新宇回湖南祭祖 兒女毛東東毛甜懿緊隨在側

App下載榜首竟是「盜版GPT」

出清波音787-8　南航一口氣掛牌轉讓10架！

陸為何硬槓川普？專家：帶頭組「反美聯盟」

開封景區千人聚集怒喊退票 遊客大打出手...表演節目預約系統崩潰

陸女在健身房賣淫！網傻：難怪回來都虛脫

陸翁瞞全家買29保單　保費近2千萬繳不起

爸幫兒取名「東風」！戶政人員打錯1字...媽驚喜：不改了

陸男生前存款60萬　妻提領時竟已「清零」

陸強硬反擊川普　官媒：老天爺也在幫忙！

即／3女大生慘死小米SU7！雷軍發聲

更多熱門

相關新聞

幕後／中共對台軍演前嚴打軍內異音　也針對美軍赴上海磋商施壓

幕後／中共對台軍演前嚴打軍內異音　也針對美軍赴上海磋商施壓

中國大陸解放軍4月初宣布對台海軍演，更命名為「海峽雷霆2025Ａ」。事實上，3月下旬，也就在中共宣布軍演之前，一位國安官員在內部簡報會中指出，解放軍內有異音，一方面支持持續對台極限壓迫，但又擔心動作太大會傷害國際形象，甚至出現所謂「中共建軍30年成果功虧一簣」的說法，而北京方面也隨即「嚴打」此番論調，並進行內部整肅。

即／柬埔寨總理：美19類商品關稅下調至5％

即／柬埔寨總理：美19類商品關稅下調至5％

台灣人在柬埔寨被抓　落網照曝光

台灣人在柬埔寨被抓　落網照曝光

中共軍演台股卻上漲　陸媒承認：台灣民眾不怕了

中共軍演台股卻上漲　陸媒承認：台灣民眾不怕了

夏立言會見宋濤：不願兩岸武力相向

夏立言會見宋濤：不願兩岸武力相向

關鍵字：

柬埔寨雲壤港海軍基地中柬合作解放軍共軍大陸軍武

讀者迴響

熱門新聞

日裔AV女神宣布引退「皈依伊斯蘭教」

即／北捷23歲女落軌死亡　母親悲痛從台中北上

19歲女大生家中喝掛　竟遭同學性侵

高中生六人行遭困六福村　「冷靜下山」全讚爆

府中站23歲女落軌亡　北捷還原過程

買東西來不及上車！宜蘭男攀列車連結器

台積電周一補跌「甚至跌停」？專家給答案

全炫茂、BoA喝醉直播出大事！親暱躺肩、捏臉　公司崩潰狂call他

北捷落軌死者身分曝光！23歲女搶救不治

鋒面要來了！　全台變天「雨最劇」地區曝

美官員看好「這國」先談判關稅

捷運落軌女傷重不治！

川普將「奪回」台灣晶片　專家揭原文斥：美商務部長根本沒這樣講

大甲盃再戰！阿志頭男推擠警壓制2人

行李箱「這3色」超NG！

更多

最夯影音

更多

#李珠珢 超會撩！電眼透過化妝鏡跟粉絲打招呼　當場直接電暈人家

川普肖像現身美簽卡！　首張「金卡」樣式曝

粉絲捕捉 #李珠珢 場邊可愛畫面　網友見影片：這什麼神仙角度

國1麻豆段驚悚追撞！　白車追尾BMW車頭全毀

#北捷 一女落軌致列車停駛！旅客「走軌道疏散」畫面曝

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面