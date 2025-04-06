解放軍第二座海外保障基地雲壤港啟用　新建碼頭規模可停航母

▲柬埔寨雲壤港海軍基地。（圖／翻攝柬中時報）

記者魏有德／綜合報導

柬埔寨雲壤港內新建的中柬聯合保障和訓練中心昨（5）日正式啟用，由柬埔寨總理洪瑪奈和解放軍聯合參謀部付參謀長曹青鋒共同主持啓動儀式，這也是解放軍第二座海外保障基地。相較於吉布地的戰略位置扼住亞丁灣和紅海，位於中南半島上的雲壤港戰略位置更是引起外界重視。

▲柬埔寨總理洪瑪奈（圖右）與中共中央軍委聯參本部副參謀長曹青鋒（圖左）。（圖／翻攝柬中時報）

《環球網》報導，中柬雲壤港聯合保障和訓練中心當日正式掛牌運行，用於保障兩軍開展地區反恐、防災減災、人道主義救援、聯合訓練等行動，雙方派駐必要人員共同維持中心正常運轉。

對於外界提出解放軍駐軍的疑慮，洪瑪奈回應稱，該項目旨在提升柬埔寨自身國防能力，「中國援建不等於駐軍，期盼中國繼續協助提升柬埔寨駐守海島軍隊的防衛能力。」

▲出席基地啟用儀式的解放軍海軍官兵。（圖／翻攝柬中時報）

據了解，雲壤港於泰國灣內，相較於從海南出發的解放軍海軍艦隊，距麻六甲海峽僅1000公里，縮短航程約2000公里，同時，離南沙群島不足1000公里，無論是補給或是需要戰略支援時，在效率及遠海持續作戰能力皆有極大提升。

柬埔寨軍方消息稱，雲壤海軍基地1號碼頭長度高達650公尺，分為兩段碼頭，第一段300公尺長，12公尺寬，第二段350公尺長，30公尺寬；2號碼頭長度為270公尺，寬度為20公尺，足夠停靠解放軍海軍的兩棲攻擊艦或航空母艦等大型水面艦艇。

▲雲壤基地碼頭衛星空照圖。（圖／翻攝微博）

基地還配有5000噸級的乾船塢，可供護衛艦級別的水面艦艇維護，再加上建有發電廠、淨水廠、直升機基地、通信樓、醫院、倉庫、油料存儲區等大量配套建築，整座基地將可停放航母、055型、052型驅逐艦和054型護衛艦等完整的航母艦隊，基本上已經完全覆蓋其編隊保障補給規模。