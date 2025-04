加強施壓哈瑪斯！以色列新建「莫拉格走廊」　首次採取軍事行動

▲以色列宣佈在加薩南部建立新的「莫拉格走廊」,而軍方也首次在當地進行了軍事活動。(圖/翻攝自X)

記者葉睿涵/編譯

以色列宣佈在加薩南部建立新的安全走廊,以在戰火重燃數周後對哈瑪斯施加更多壓力。以色列總理納坦雅胡指出,這條名為「莫拉格走廊」(Morag Corridor)的新通道將進一步隔離拉法與加薩其他地區,而軍方目前已在相關走廊部署軍隊,並計劃加強對加薩的軍事行動,迫使哈瑪斯交還人質與解除武裝。

據美聯社報導,納坦雅胡2日指出,新的莫拉格走廊將橫跨加薩南部,切斷以國先前下令居民撤離的南部城市拉法(Rafah)與加薩其他地區的聯繫。這條走廊的命名源自於曾位於拉法和汗尤尼斯之間的猶太人定居點「莫拉格」,而走廊的建立顯示出以色列進一步加強對當地的控制,並可能對哈瑪斯形成更大的軍事壓力。

Troops of the 36th Division have returned to operate in the Gaza Strip and began their activity in the Morag Corridor, where IDF troops are operating for the first time.



These activities are part of broader IDF operations both within the Gaza Strip and in additional arenas.… pic.twitter.com/p27HIxtSAe