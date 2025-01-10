哈利王子移居加州5年　洛杉磯野火蔓延！偕梅根喊話全球救援

▲哈利王子與梅根移居美國加州已滿5年。（翻攝X@queen_meghan14）

圖文／鏡週刊

美國加州洛杉磯近日野火狂燒，火勢燒進富人區，災區面積超過17,000英畝，至少5人喪生，近18萬人撤離，堪稱史上最具破壞性的野火。脫離英國剛滿5年、目前定居美國加州的哈利王子（Prince Harry）和妻子梅根（Meghan Markle）9日發聲明，呼籲全球提供幫助，讓災民走出困境並重建家園。

哈利王子和梅根住在距離洛杉磯約90英里的蒙特斯托，該地區未受到火災波及，但他們9日透過官網發聲明指出，野火已經摧毀多個社區，數萬家庭及公共設施受摧殘，包括學校、醫療中心等。

他們列出幾個可協助救援的機構，包含世界中央廚房（World Central Kitchen）、加州消防局（CAL FIRE）、動物福利基金會 （Animal Wellness Foundation）、康普頓牛仔隊（Compton Cowboys）、Airbnb、211LA 、以及為災民提供物資的Baby2Baby和All Power Books等。

哈利與梅根鼓勵民眾主動提供協助，例如為撤離的親友、寵物提供臨時住所，並檢查鄰里，特別是老弱群體是否需要幫助。他們進一步呼籲捐贈衣物、玩具及其他生活必需品，以減輕受災民眾的困境。聲明還感謝紅十字會等救援組織，對災後重建給予支持。

根據《時人》報導，自本月7日開始，多場野火在洛杉磯肆虐，包括發生於聖塔莫尼卡和馬里布之間的「帕利塞德火災」以及在帕薩迪納阿塔迪納地區的「伊頓火災」，目前火災的控制率均為0%。

加州州長紐森（Gavin Newsom）已宣布進入緊急狀態，洛杉磯縣警長羅伯特盧納（Robert Luna）表示，火災死亡人數目前尚不明確，儘管先前已有相關報導。在9日新聞發布會上，盧納表示，他對所收到的初步信息「並不滿意」，但他也指出，在困難的環境下，人們正在盡最大努力。



更多鏡週刊報導

凱特王妃43歲生日 威廉王子溫情告白：最棒的妻子和母親

梅根撈金32億炫「新嗜好」 遭質疑模仿凱特王妃

梅根推全新Netflix個人秀 貼哈利王子、炫廚藝回歸老本行