洛杉磯野火肆虐十多萬人撤離　收容所收留「300隻失去家園動物」

▲野火災情也造成上百隻動物受傷。（圖／翻攝自Facebook／Pasadena Humane）

記者李振慧／綜合報導

美國洛杉磯野火持續延燒，造成數百棟建築物被大火吞噬，當地一動物收容組織對外表示，機構目前已收留了約300多隻動物，許多動物身上都有被火燒傷的傷勢，希望善心民眾能幫忙提供物資。

位於加州帕薩迪納市(Pasadena)的動物收容機構Pasadena Humane在臉書上表示，由於野火肆虐造成數十萬民眾撤離，他們目前已經幫忙收容了300隻因為野火失去家園的動物。

收容機構表示，「我們看到許多動物被火燒或受傷，牠們目前正在我們的加護病房中接受治療，我們需要為動物們提供更多止痛藥、傷口護理、輸液和氧氣」。

從收容所分享的貼文中可看到，需要接受治療的動物中有許多是寵物，包含寵物犬、家貓，甚至還有鳥類，以及許多野生動物，牠們身上都有被火燒的痕跡。

收容所除了希望大眾能夠幫忙捐贈物資，同時發文提醒所有飼主，如因為野火撤離時請盡量帶著所養的寵物，而不要把寵物放走或留在原地，目前他們正在與加州其他動物收容所合作，希望能將比較健康的動物轉移到他處，以清出空間來容納更多需要治療的動物。