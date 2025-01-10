高雄美術館豪宅爆衝突　不爽保全拒開門！醉住戶毆人砸公設

▲美術館豪宅住戶，不滿保全拒絕幫忙開門，失控痛毆、毀損公設。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄美術館明誠四路一處豪宅社區昨（9）日發生肢體衝突，一名53歲吳姓住戶疑未帶門禁卡，要求保全幫他開門，不料，新來保全以安全為由拒絕，吳男突然失控痛毆該保全，還拿起大廳物品狂砸。警方獲報後趕往，通知住戶吳男說明案情，全案將依傷害罪及毀損罪嫌，將吳函送高雄地檢署偵辦。

據了解，該棟豪宅內居住不少政府官員及商界大老闆，因此門禁森嚴，當地成交行情約為每坪40萬，大坪數房型總價約在4000萬上下。

這起衝突事件發生在9日清晨6時30分許，一名吳姓住戶疑似忘記帶門禁卡，要求值班保全替他開門，新來的保全因為不熟悉住戶面孔，以安全為由，建議吳男找家人下來開門，不料引起吳男不滿，雙方發生爭執後，吳男失控痛毆保全，還拿大廳物品狂砸。

▲▼美術館豪宅保全報警稱遭住戶痛毆，大廳公設也遭到毀損。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方獲報到場後，26歲保全莊男表示，遭住戶毆打成傷，並有公設物品遭毀損。警方根據莊男提供的資訊，隨即前往住戶住所聯繫，但吳男因飲酒過量已在房內沉睡，無法當場說明。

保全因需返回崗位工作，向警方表達無法立即報案，雙方約定於今（10日）下班後前往派出所完成報案手續，警方已通知住戶吳男說明案情，全案將依傷害罪及毀損罪嫌函送高雄地檢署偵辦。