麻疹群聚19例「侷限在醫院」　莊人祥曝擴散關鍵：患者曾轉病房

▲疾管署署長莊人祥說明中部醫院麻疹群聚事件。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內發生麻疹疫情群聚，加上確診者足跡公布等引發民眾緊張。疾管署署長莊人祥今（10）日特別召開記者會說明疫情狀況，中部某醫院群聚新增3例，累積個案19例。分析醫院內部情況，一是指標個案從越南回台就醫，在遭隔離之前病房內接觸；另有一名病房接觸者確診，出疹前曾經轉換病房，橫跨兩病房造成另一波傳播。但莊人祥也強調，目前疫情沒有向外擴散，僅侷限在醫院內。

疾管署今(10)日公布國內新增3例麻疹確定病例，皆與中部醫院群聚事件相關，分別為30多歲女性(案1)、20多歲男性(案2)和40多歲男性(案3)，於1月1日至6日間發病，1月3日至7日間出疹。其中案1、案2為醫院護理人員，案3為確診個案同病房陪病家屬，均為之前已匡列的接觸者，中部醫院群聚事件迄今共計確診19例。

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▲疾管署公布中部某醫院麻疹群聚事件關係圖。（圖／疾管署提供）

莊人祥指出，這起群聚除了指標個案是從越南返國、同班機旅接觸者確診，其餘17人都是醫院接觸者，沒有擴大情形，案件要監測到本月29日。

莊人祥也還原時序，指標個案是12月1日返台當天出現發燒、鼻炎、喉嚨痛，2日到急診並住進A病房，5日才開始出疹，6日才被懷疑可能是麻疹並進行診斷，隨後轉到隔離病房。也就是說，從2日到6日這段期間，個案都待在急診室與A病房，相關、醫護人員、陪病者或病人，都可能與他有接觸，導致急診室與A病房發生了9例個案。

其中一位有接觸的住院病人橫跨A、B病房。莊人祥說，個案原本住在A病房，後來過了一段時間轉到B病房，在B病房又住了大約7天後才出疹並被診斷出麻疹。B病房內也接觸到了其他的醫護人員、病人和陪病者，導致B病房內也有一些疫情發生，但除此之外，疫情並未向外散播，這些個案目前都已被匡列。

▲疾管署1/10說明，中部醫院麻疹群聚指標個案發病及就醫過程。（圖／疾管署提供）

莊人祥強調，目前的疫情仍然集中在這個醫院的兩個主要病房，而這些個案多數接種過疫苗，病毒量、傳播力都低。研究顯示，已接種兩劑疫苗的感染者，其體內病毒量低且傳播的R值小於1，這次事件僅在第一波或第二波傳染後停止，並未持續傳播。

▲疾管署1/10說明中部醫院麻疹群聚。（圖／疾管署提供）