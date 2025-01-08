　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

林明佐涉貪案最美董座4員工出庭　他說不知道「明哥」是誰

▲▼台中地院,司法大廈,地檢署,台中地檢署,法官（圖／記者許權毅攝）

▲林明佐涉貪案今開庭，傳喚最美董座徐培菁負責的葳群公司旗下4名員工。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

警界三線二星高官、刑事戰將林明佐涉貪案今續開準備程序庭，傳喚重要關鍵人徐培菁旗下葳群公司內部員工，包含葉男與3名女員工。葉男否認犯罪，並說只負責遊戲企劃工作，對於公司有哪些客戶不清楚，法官詢問手機對話內有提及「明哥」是誰？葉男稱不清楚，自己只需要與徐培菁直接負責。

中檢當時調查，九州博弈集團旗下剛谷公司開發第三方支付系統，其餘葳群公司、歐博森公司開發遊戲提供賭客下注入金，5年多，進帳金額高達438億，不法所得轉移至翔谷公司等進行洗錢。

▲徐培菁（左）為葳群公司負責人，與刑事戰將林明佐（右）曾交往。（圖／記者許權毅攝）

其中，葳群公司由最美董座徐培菁負責管理，徐被檢方認定是九州集團重要幹部，直接聽命於集團總裁陳政谷。徐再招募員工葉男、紀女、顏女等人，負責遊戲企劃、美術設計以及行政業務等，要開發「無敵娛樂王」遊戲。

葉男等人遭檢方依組織、賭博以及洗錢等罪起訴。葉男今開庭否認犯罪，表示只需要聽命於徐培菁指示，負責遊戲企劃部分，遊戲也並沒有出入金功能，更未接觸所謂第三方支付，也並無接觸九州集團。

葉男辯護律師主張，葉男僅懂行銷、設計手機遊戲，況且需要上架平台 APPLE Store、Google Play兩平台，需經認證無賭博性質，對於檢方認定感覺疑惑。

審判長傅可晴詢問，就手機內容傳訊提及「明哥」是誰？葉男稱不清楚不知道，自己只需要直接與徐培菁對接，另外也否認為公司主管職位，只偶爾代理主管李孟修，幫忙協助審核假表。

檢方則說，葉遭查扣的手機內，有行銷九州集團相關資料，還稱葳群要變成九州等語，主張抗辯不實。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／邱軍撞死人還肇逃遭收押　唱片公司發聲「研擬解約」
快訊／柴山嚴重車禍！19歲男騎士頭部重創命危
饗饗食物中毒案擴大！1／5有814人用餐
快訊／李文宗羈押7天後提抗告　柯文哲、應曉薇律師趕工中
屏東水溝裡有鱷魚！凍僵乖乖被逮
快訊／饗饗食物中毒擴大！累計通報32人　復業申請駁回
快訊／下班注意！國3砂石車衝出邊坡　匝道緊急封閉
來台灣交流！淡江女大生遊泰被大象攻擊亡　象夫慘了
獨／理科太太前夫現身士檢！被控涉2項刑事罪名
民眾爆吃鼎泰豐嘔吐腹瀉！北市衛生局稽查揪「2缺失」
北港鎮農會驚爆集體A錢！女會計搬走1.2億

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／高雄柴山嚴重車禍！19歲男騎士安全帽噴飛　頭部重創命危

帶貨談不攏！小三通跑單幫夫妻碼頭吵翻天　他衝動跳海獲救

快訊／李文宗羈押7天後提抗告　柯文哲、應曉薇律師趕工中

永和樂華夜市爆衝突！情侶吵架變砸店　老闆亮刀喝止也進警局

快訊／下班注意！國3砂石車衝出邊坡　燕巢出口匝道緊急封閉

高雄港工人員遭纜繩重擊慘死　勒令停工開罰30萬...雇主法辦

獨／理科太太前夫現身士檢！被控涉2項刑事罪名　神色凝重出庭

北港農會驚爆集體A錢！神鬼女會計搬走1.2億　5收押2交保1死亡

桌遊店當極樂天堂！百萬網紅指侵女甜點師...下場曝光

恆春水溝裡驚見「1米長鱷魚」！疑凍僵乖乖被逮　暫送屏科大安置

#黃仁勳 拿晶片化身 #美國隊長 召喚雷神槌 #新顯卡 甜甜價曝光 #CES展

#邱軍 撞亡計程車運將！撞擊畫面曝光

邱軍撞死運將涉肇逃　Lulu嘆「極大的悲傷」

【給小貓送飯】飼料碗竟卡住她耐心從門縫抓出　成功吃上飯！

大馬女忘記帶鑰匙　秀特技「像蛇般鑽門縫」成功入屋

郭俊麟帶妝被KID誇帥　手足無措急Cue陳冠宇

【拍攝者不救】汪：衣服怎麼卡到牙齒啦～XD

周深上台領獎狂墊腳「到底誰說麥很矮？」

空拍畫面直擊！三重民宅「建商出包」　一夜倒塌成碎石堆

老翁開車等紅綠燈突下車　網見他緩慢進後座：阿伯腳麻

快訊／高雄柴山嚴重車禍！19歲男騎士安全帽噴飛　頭部重創命危

帶貨談不攏！小三通跑單幫夫妻碼頭吵翻天　他衝動跳海獲救

快訊／李文宗羈押7天後提抗告　柯文哲、應曉薇律師趕工中

永和樂華夜市爆衝突！情侶吵架變砸店　老闆亮刀喝止也進警局

快訊／下班注意！國3砂石車衝出邊坡　燕巢出口匝道緊急封閉

高雄港工人員遭纜繩重擊慘死　勒令停工開罰30萬...雇主法辦

獨／理科太太前夫現身士檢！被控涉2項刑事罪名　神色凝重出庭

北港農會驚爆集體A錢！神鬼女會計搬走1.2億　5收押2交保1死亡

桌遊店當極樂天堂！百萬網紅指侵女甜點師...下場曝光

恆春水溝裡驚見「1米長鱷魚」！疑凍僵乖乖被逮　暫送屏科大安置

台積電帶飛！Cowos供應鏈弘塑市值超車台玻　老謝：不可思議

緯穎2024年每股賺126.57元　創歷史新高

中國宣布鋰礦儲量躍升至「世界第二」　官方稱：重塑全球格局

快訊／邱軍撞死人還肇逃遭收押　唱片公司切割「研擬解約」：無法容忍

快訊／高雄柴山嚴重車禍！19歲男騎士安全帽噴飛　頭部重創命危

豪宅「無量大逃殺」中！菲神曝對話：一堆下殺還是沒人看

特力2024全年營收近368億元　今年挑戰雙位數成長

年收破億！蔡阿嘎擁7間北市房　他驚「YT這麼好賺？」網曝賺翻真相

中國「流感疫情升溫」　搶購藥物與炒作價格再現

帶貨談不攏！小三通跑單幫夫妻碼頭吵翻天　他衝動跳海獲救

Google地圖毛孩亂入追街景車　網笑：讓你體驗被狗追的感覺

社會熱門新聞

獨／邱軍撞死運將重大進展　女友指證他有喝酒

竹科女吃掉閨蜜尪「遭偷拍」　性癖被曝光

快訊／林秉文發聲了！公開「逃亡台灣原因」　願意立馬回來

獨／邱軍撞運將急衝修車廠　3天沒拆1顆螺絲原因曝

慈濟認了原創是李健儀　只願在壁畫「加註原由」

北市狼警性侵女兒348次！噁喊「寶貝」想用房產換原諒

獨／邱軍行車紀錄器「記憶卡消失」　他一句話遭收押

即／高雄林園傳爆炸聲　台苯安全閥跳脫

女到前男友家喝酒慘遭性侵　3男均重判

邱軍確定在基隆看守所過年！搭囚車畫面曝

3女戰7男狂玩大風吹　美食網紅被逮竟獲邀拍反詐片

即／高雄港船員遭貨輪纜繩「鞭掃擊斃」

勒索麥當勞7千萬　消防夫妻判刑定讞

邱軍收押第一天！早餐黑糖饅頭配豆漿

更多熱門

相關新聞

尾牙去幫忙「公司要他請事假」　菜鳥委屈哭

尾牙去幫忙「公司要他請事假」　菜鳥委屈哭

最近是尾牙旺季，很多公司會提早讓員工下班前往舉辦地點，但一名網友抱怨，剛進新公司就得面對「尾牙要自己請事假參加」的奇葩規定，讓他百般無奈。公司甚至在公告上明確標示不扣全勤，卻不給公假，他只能選擇請事假參加，質疑這樣的安排是否合理，引發眾多網友熱議。

高鐵年終獎金「3.27個月」　總獎金逾6.5個月創新高

高鐵年終獎金「3.27個月」　總獎金逾6.5個月創新高

柯文哲律師吐內幕「還沒問就被逮捕！」　連法官都無奈

柯文哲律師吐內幕「還沒問就被逮捕！」　連法官都無奈

被羈押「可吃比薩、炸雞」但有1禁忌　律師揭密！

被羈押「可吃比薩、炸雞」但有1禁忌　律師揭密！

柯文哲律師團「徵刑事專長律師」　條件曝光

柯文哲律師團「徵刑事專長律師」　條件曝光

關鍵字：

林明佐涉貪貪污案徐培菁員工九州集團

讀者迴響

熱門新聞

洛杉磯緊急狀態！「野火狂燒豪宅區」撤3萬人

獨／邱軍撞死運將重大進展　女友指證他有喝酒

竹科女吃掉閨蜜尪「遭偷拍」　性癖被曝光

王子、毛弟「0元爽住昆凌豪宅」現省864萬

快訊／林秉文發聲了！公開「逃亡台灣原因」　願意立馬回來

獨／邱軍撞運將急衝修車廠　3天沒拆1顆螺絲原因曝

麻疹開始流行了！醫曝「1恐怖副作用」都被忽略

愛家月子中心爆倒閉　老闆捲款跑路「整棟樓剩新生兒與產婦」

台男追到韓美女CEO　交往5月現況曝

刺青女優「全裸攝影會」　奧客過分要求決定引退

「非常濕冷」恐剩5℃　雨最大時間曝

看似沒心機「超級雙面人」星座

《魷魚遊戲2》朴圭瑛失誤爆雷「關鍵角色身分」

苦苓曝友人妻行房後恭敬行禮「感恩哪師兄」尪性趣全失

研究實證愛滋感染者「病毒測不到=不會傳染」

更多

最夯影音

更多

#黃仁勳 拿晶片化身 #美國隊長 召喚雷神槌 #新顯卡 甜甜價曝光 #CES展

#邱軍 撞亡計程車運將！撞擊畫面曝光

邱軍撞死運將涉肇逃　Lulu嘆「極大的悲傷」

【給小貓送飯】飼料碗竟卡住她耐心從門縫抓出　成功吃上飯！

大馬女忘記帶鑰匙　秀特技「像蛇般鑽門縫」成功入屋

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面