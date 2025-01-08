林明佐涉貪案最美董座4員工出庭　他說不知道「明哥」是誰

▲林明佐涉貪案今開庭，傳喚最美董座徐培菁負責的葳群公司旗下4名員工。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

警界三線二星高官、刑事戰將林明佐涉貪案今續開準備程序庭，傳喚重要關鍵人徐培菁旗下葳群公司內部員工，包含葉男與3名女員工。葉男否認犯罪，並說只負責遊戲企劃工作，對於公司有哪些客戶不清楚，法官詢問手機對話內有提及「明哥」是誰？葉男稱不清楚，自己只需要與徐培菁直接負責。

中檢當時調查，九州博弈集團旗下剛谷公司開發第三方支付系統，其餘葳群公司、歐博森公司開發遊戲提供賭客下注入金，5年多，進帳金額高達438億，不法所得轉移至翔谷公司等進行洗錢。

▲徐培菁（左）為葳群公司負責人，與刑事戰將林明佐（右）曾交往。（圖／記者許權毅攝）



其中，葳群公司由最美董座徐培菁負責管理，徐被檢方認定是九州集團重要幹部，直接聽命於集團總裁陳政谷。徐再招募員工葉男、紀女、顏女等人，負責遊戲企劃、美術設計以及行政業務等，要開發「無敵娛樂王」遊戲。

葉男等人遭檢方依組織、賭博以及洗錢等罪起訴。葉男今開庭否認犯罪，表示只需要聽命於徐培菁指示，負責遊戲企劃部分，遊戲也並沒有出入金功能，更未接觸所謂第三方支付，也並無接觸九州集團。

葉男辯護律師主張，葉男僅懂行銷、設計手機遊戲，況且需要上架平台 APPLE Store、Google Play兩平台，需經認證無賭博性質，對於檢方認定感覺疑惑。

審判長傅可晴詢問，就手機內容傳訊提及「明哥」是誰？葉男稱不清楚不知道，自己只需要直接與徐培菁對接，另外也否認為公司主管職位，只偶爾代理主管李孟修，幫忙協助審核假表。

檢方則說，葉遭查扣的手機內，有行銷九州集團相關資料，還稱葳群要變成九州等語，主張抗辯不實。