最後收假日「國道凌晨車潮爆1.9倍」　今13路段易塞

▲清明連假收假，今國道預估有13處易塞路段。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(6日)是清明連假收假日，國道還有一波北返車潮，今天凌晨0時到5時免收費時段湧現車流，交通量為平常的1.9倍，國道有13處易塞路段，其中國5北上宜蘭到坪林上午就有車潮，預料要塞到深夜10時，西部國道下午較塞。

今天是最後收假日，不少車輛提早利用凌晨免收費時段上路，根據高公局統計，今天凌晨0時到5時平均交通量為7.5百萬車公里，為年平均平日之1.9倍，預估今日交通量為111百萬車公里。目前全國道路況皆大致正常，截止上午7時，交通量為10.9百萬車公里。

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國道今將有13處易塞路段，其中今日上午重點壅塞路段為國5北向宜蘭-坪林路段，下午重點壅塞路段包括國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、龍井-沙鹿、苑裡-後龍、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。

▲清明連假最後收假日疏運措施。（圖／高公局提供）

高公局建議，西部國道北向用路人，南部地區可提早於9時前出發，中部地區於12時前出發，國5北向用路人儘量於上午9時前出發，節省寶貴時間。

今天國道疏導措施包括12-21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；單一費率、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。