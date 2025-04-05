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快訊／關稅戰開打「還在問潤餅」！蕭美琴道歉了　曝政府2招應對

▲▼蕭美琴笑問「清明節潤餅包什麼料」　一票人崩潰：吃了一頓32%的關稅 。（圖／翻攝蕭美琴threads）

▲副總統蕭美琴問民眾，「清明節潤餅都包什麼料」 。（圖／翻攝蕭美琴threads）

記者閔文昱／綜合報導

川普政府課徵高關稅導致全球經濟大震盪，各國領袖都在跟美方尋求對話，不過中華民國副總統蕭美琴卻在社群平台上分享清明節吃潤餅的照片，甚至還問「大家都包什麼料呢？」遭網友痛批「吃了一頓32%的關稅」。對此，蕭美琴今（5日）在出席「保生文化祭開鑼式」活動時，也做出回應並表達歉意。

蕭美琴4日在threads發文詢問，「清明節必吃的潤餅，大家都包什麼料呢？」並附上她拿著潤餅，開心地合拍的照片。由於正逢美國對台灣徵收32%的關稅，不少網友也紛紛開酸「我吃了一頓32%的關稅」、「人家越南副總統坐飛機去白宮談判，你在這裡談潤餅，笑死人」。

蕭美琴今受訪表示，這張照片其實是一周前拍好的，並沒有意識到發布的時間點和國際情勢變化，對此她特別表達歉意。

蕭美琴指出，美國最近宣布的關稅決定，對台灣影響重大，根據美國的計算模式，台灣去年是美國所有貿易逆差國中排名第七，約有700多億美元，額度高於日本和韓國等其他重要貿易夥伴。面對這一情況，台灣政府將從兩大方面著手應對：

一、積極準備與美方下一階段的談判：蕭美琴強調，政府會爭取對台灣更公平、合理的待遇。行政院已經在這方面進行準備，目的是將影響降到最低。

二、調整國際採購模式：為了應對貿易逆差問題，政府將檢視並調整現行能源、原物料等國際採購模式。同時，也會協助產業進行全球佈局，提升國內產業的升級和全球競爭力，力求在風雨中實現國泰民安。

蕭美琴提到，賴清德總統也在積極行動，今日在官邸邀集ICT產業座談，討論第一線需求，明天賴清德還將邀請中小微企業和傳統產業進一步交換意見，相信賴清德在守護台灣經濟持續繁榮和台灣的穩定、安全方面，都有非常強烈的信心。

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