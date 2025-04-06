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台大日籍生增8成！自由開放成主因　這2大科系最熱門

▲▼台大校門、台大大門、椰林大道。（圖／記者許敏溶攝）

▲台大日籍生成長8成，自由開放社會是主因。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

來台求學日籍學生，在過去5年成長超過7成，台大則是吸引日生最多的大學。台大指出，113學年共有551名日籍學生，5年來成長超過8成，上述學生超過三分之二就讀學士班，大多就讀人文社會科學及管理學院為主。台師大分析，台灣因為是自由開放社會，和日本文化相近性比較高，是吸引日生來台就讀原因。

根據教育部統計，來台求學日籍學生，過去5年成長超過7成。113學年度，日本學位生來台主要就讀的前5名大學，分別為國立台灣大學、開南大學、逢甲大學、中原大學及國立台灣師範大學。

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台大指出，過去5年在台大的日籍學生總數，從109學年304人，113學年來到551人，成長幅度超過8成。上述學生分成學位生與短期生（交換、訪問、研修、學華語），其中學位生以學士班為主，佔三分之二以上。來台大多就讀人文社會科學（如經濟系、政治系外文、歷史、中文等）、管理學院（GBMA、國企、工管等）為主。

至於短期生部分，台大表示，主要以台大姊妹校交換生為主，約佔一半左右，且8成以上都是學士班，來台大就讀人文社科領域。而為了協助在台大的日本學生，台大目前有「台大日本人學生會」，由日本學長姐協助日本同學適應校園生活，另有「台灣日本學生交流會」，促進台日學生及文化交流。

台師大國際長劉以德指出，台師大的境外生總數是全國第一，到台師大求學的境外生人數，今年也達到疫情後的顛峰，一年約有近1萬人次，不管是短長期或學華語，且來台學華語人數是爆炸性增長，包括歐美人士來台學華語也變多，但他也不諱言，外籍生來台主要學華語及跟華人世界經商與觀光有關，學理工的比例還是偏低。

台師大目前約有近7%國際生來自日本，劉以德表示，台師大目前共有126人日本學位生，學位生比例6.5%，約65%的日本學生主要就讀華語文教學系、東亞學系、企業管理學系，來台灣求學主因是台灣為自由開放社會，和日本文化相近性也比較高。

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