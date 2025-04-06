白委服務處主任違停！遭開單竟嗆警「打給局長」　民眾黨重話回應

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林憶君服務處主任孟憲法違停！遭開單竟嗆警「打給局長」　民眾黨重話回應

▲民眾黨立委服務處主任孟憲法違停嗆警，黨中央要求從重處分。（圖／翻攝自Facebook／孟憲法）

▲民眾黨立委服務處主任孟憲法違停嗆警，黨中央要求從重處分。（圖／翻攝自Facebook／孟憲法）

記者閔文昱／綜合報導

花蓮警方4日上午9時許在市府前路與華廈街路口執勤時，發現一輛白色轎車違規停，於是上前盤查，不料駕駛見遭警方開單，先表明自己是「委員主任」試圖施壓，甚至嗆聲稱「我現在打電話給你們局長」，經確認，該駕駛為民眾黨不分區立委林憶君花蓮服務處主任孟憲法。對此，民眾黨表示，已將事件送交中評會議處，並建議「從速從重處分」。

花蓮警方說明，事發時孟憲法的車輛違停在紅線轉彎處，該路段為視線死角，違停行為已構成交通安全隱患，執法員警依法舉發並要求孟簽署違規移送單。不料孟憲法簽名後竟將屬於警方留存的移送聯帶走，警方追趕並說明其為法律文件，行為可能涉及妨害公務，但孟情緒激動，當街辱罵員警後，將舉發單甩在警車上後離去。整起過程皆被警方蒐證錄影。

花蓮警分局副分局長盧廣勳表示，經調閱執法影像，員警執法態度與程序合法，並未對當事人有差別待遇。該案件依法處理，違規舉發程序已依規送交監理機關，警方將依法續辦相關行政流程。

對此，林憶君的特助江躍辰透露，初步了解孟憲法當時是帶母親去掃墓，因母親肚子餓，臨停買水煎包，誤將違規紀錄單當成罰單拿走，他替孟憲法向社會大眾和警方致歉，服務處將虛心檢討，加強宣導員工的言行舉止。

民眾黨中央則指出，孟憲法對警方的不當舉措已違反黨內相關規範，黨中央已將事件送交中評會議處，並建議從速從重處分，對於造成的負面觀感深感抱歉，將進一步檢討並要求服務處同仁必須嚴格遵守法律規定。

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