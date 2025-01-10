台海戰爭供直升機起降　中國海上巨獸擁超大片平直甲板

▲中國大型自航甲板船「泛洲8」超大平直甲板設計，必要時擁有改裝提供軍用潛力。（圖／翻攝自央視，下同。）

軍武中心／綜合報導

大陸自製現階段全球載重能力最大、綜合功能強大的大型自航甲板船「泛洲8」輪在進入2025年前完成了海試。這艘「海上巨獸」軍民兩用潛力備受矚目，最大載重量直逼6噸的能力，加上一大片的平直甲板設計，相當適合改裝成中繼平台供陸航直升機起降，陸媒認為，未來若發生台海戰爭，該船將發揮重要的作戰效能。

「泛舟8」是在去年12月22日完成為期5天的海試工作，總長256米、寬51米、深13米，最大載重量高達5萬8405.4噸，航速超過15節（約27.78公里/小時），續航能力達1萬6000海里。也就是說，該船可直接覆蓋全球絕大多數航線，足以從中國直達地球上任何主要港口。

更值得注意的是，「泛舟8」甲板面積約1萬1700平方米（平方公尺），有效長度達230米，數據呈現上只比剛結束第6次海試的福建艦航母小一些，能承載各種大型貨物，包含風力發電設備、核電機組模塊等，超強載貨能力及續航能力將大幅度拓寬中國超大型裝備的出口半徑。

綜合所有條件，這艘海上巨獸在軍事運用上也充滿無限可能。首先重裝備投送，將可運送坦克、裝甲車，以及導彈發射設備等大型武器，甚至也能搭在模塊化軍事設施，這種運載能力對於進行遠海作戰或是海外軍事基地的支援，都是重要的戰略性資產。

這艘船採用非常獨特的甲板布局，包含艦島在內的上層建築全都位於最前方，而右後側方有煙囪外，其餘就是一整片開放式甲板，讓其擁有改裝中繼平台供陸航直升機或無人機起降的潛力。此外，還可放置大陸國產集裝箱型武器站及配套雷達站、指揮站等，直接升級為一艘武庫艦，為解放軍提供有效的海上火力。