　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

台海戰爭供直升機起降　中國海上巨獸擁超大片平直甲板

▲▼中國大型自航甲板船「泛洲8」輪最大載重量直逼6噸，1萬6000海里的續航能力直接覆蓋全球絕大多數航線。（圖／翻攝自央視）

▲中國大型自航甲板船「泛洲8」超大平直甲板設計，必要時擁有改裝提供軍用潛力。（圖／翻攝自央視，下同。）

軍武中心／綜合報導

大陸自製現階段全球載重能力最大、綜合功能強大的大型自航甲板船「泛洲8」輪在進入2025年前完成了海試。這艘「海上巨獸」軍民兩用潛力備受矚目，最大載重量直逼6噸的能力，加上一大片的平直甲板設計，相當適合改裝成中繼平台供陸航直升機起降，陸媒認為，未來若發生台海戰爭，該船將發揮重要的作戰效能。

「泛舟8」是在去年12月22日完成為期5天的海試工作，總長256米、寬51米、深13米，最大載重量高達5萬8405.4噸，航速超過15節（約27.78公里/小時），續航能力達1萬6000海里。也就是說，該船可直接覆蓋全球絕大多數航線，足以從中國直達地球上任何主要港口。

更值得注意的是，「泛舟8」甲板面積約1萬1700平方米（平方公尺），有效長度達230米，數據呈現上只比剛結束第6次海試的福建艦航母小一些，能承載各種大型貨物，包含風力發電設備、核電機組模塊等，超強載貨能力及續航能力將大幅度拓寬中國超大型裝備的出口半徑。

▲▼中國大型自航甲板船「泛洲8」輪最大載重量直逼6噸，1萬6000海里的續航能力直接覆蓋全球絕大多數航線。（圖／翻攝自央視）

綜合所有條件，這艘海上巨獸在軍事運用上也充滿無限可能。首先重裝備投送，將可運送坦克、裝甲車，以及導彈發射設備等大型武器，甚至也能搭在模塊化軍事設施，這種運載能力對於進行遠海作戰或是海外軍事基地的支援，都是重要的戰略性資產。

這艘船採用非常獨特的甲板布局，包含艦島在內的上層建築全都位於最前方，而右後側方有煙囪外，其餘就是一整片開放式甲板，讓其擁有改裝中繼平台供陸航直升機或無人機起降的潛力。此外，還可放置大陸國產集裝箱型武器站及配套雷達站、指揮站等，直接升級為一艘武庫艦，為解放軍提供有效的海上火力。

▲▼中國大型自航甲板船「泛洲8」輪最大載重量直逼6噸，1萬6000海里的續航能力直接覆蓋全球絕大多數航線。（圖／翻攝自央視）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
洛杉磯野火狂燒！當局認了「控制率0%」　超過13萬居民緊急撤
朱立倫父親辭世　享嵩壽100歲
應曉薇提抗告　目前僅剩柯文哲未提
野火燒向家！洛杉磯男手握水管死亡

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

台海戰爭供直升機起降　中國海上巨獸擁超大片平直甲板

2萬米高空俯瞰讓隱身失效　神雕無人預警機鎖定美B-21

海軍春節加強戰備　光六飛彈快艇緊急出港攻擊海上目標

中科院打造「超級戰士」　外骨骼動力服亮相

過氣網紅悄悄幹大事　052D最少造38艘僅次伯克級驅逐艦

1120億打造新型「末日飛機」　美軍E-130J將取代E-6B

楊貴媚訪問「突然變臉」　離席喊：不錄了！..嚇壞記者XD

【泰格與雪兒】只是個笑話

一年級學生找不到考卷 #宜蘭 某國小女教師怒罵、踹桌椅！嚇壞小朋友

情傷女夜闖 #白沙屯 #拱天宮 ！ 砸供品翻香爐 #媽祖 慈悲放她走

#柯建銘 鞠躬敬禮！ #韓國瑜 急喊請坐：院長未遂變院長殺手了

【泰格與雪兒】不要再給我裝可憐了

潤娥神隱1年：第一次休息這麼久　跟惠利討論「洗澡穿拖鞋很怪」

吳乃仁吃低消6萬日料店！　驚見5檢察官在場北檢：進行行政調查

【也太懂享受了～】貓咪吹暖氣睡到露肚肚+四腳朝天！

看不慣「癮君子邊走邊抽菸」　邰智源罕見動怒吐槽：很低級

台海戰爭供直升機起降　中國海上巨獸擁超大片平直甲板

2萬米高空俯瞰讓隱身失效　神雕無人預警機鎖定美B-21

海軍春節加強戰備　光六飛彈快艇緊急出港攻擊海上目標

中科院打造「超級戰士」　外骨骼動力服亮相

過氣網紅悄悄幹大事　052D最少造38艘僅次伯克級驅逐艦

1120億打造新型「末日飛機」　美軍E-130J將取代E-6B

他為研發「小指慘被絞斷」　創出台灣市占第一咖啡濾掛包

失業買下倒閉公司拍賣品　竟是年收1.6億咖啡大亨起點

《海角七號》水蛙轉當房仲8天簽約第1單　簽完嗨唱〈國境之南〉

卡特國葬讓美國短暫團結　5位前現任總統齊致敬

空腹、飽食後超NG！5個「常見泡澡錯誤」恐引起頭暈無力

「今日到明晨最冷」降溫超有感　下週東北季風接力轉濕冷

小琉球「海景素地」開價近2億！　土地漲幅居屏東之冠

台海戰爭供直升機起降　中國海上巨獸擁超大片平直甲板

最後1天！勞工10萬救命金申請今截止　過年前可入帳

陳佩琪：柯文哲像個失智前兆的老人

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

軍武熱門新聞

052D最少造38艘僅次伯克級驅逐

神雕無人機讓B-21隱身無所遁形

1120億打造新型「末日飛機」

中國海上巨獸擁超大片平直甲板

「無畏號」重出江湖！最新伯克級驅逐艦命名

春節戰備　光六飛彈快艇緊急出港攻海上目標

中科院打造「超級戰士」　外骨骼動力服亮相

想快點和普丁見面　川普：每天很多年輕人死去

山東艦在台灣東部遭電磁干擾

首艘054B導彈護衛艦入列戰南海

最後一次...T-1松鴉鷹飛往「飛機墳場」

南韓「白馬部隊」在越戰姦殺婦女

美軍賺多少錢？中士薪水比台灣少將還多

美國2025年將獲得400枚「能打到俄羅斯」的隱形飛彈

更多熱門

相關新聞

神雕無人機讓B-21隱身無所遁形

神雕無人機讓B-21隱身無所遁形

大陸在2024年12月不斷向全世界展示軍武的飛速發展，有意釋出2款六代機試飛的驚人消息後，「神雕」無人機也被捕捉到成功升空的身影。這款全球最大的反隱身無人機飛行高度超過2萬米，搭配多種雷達設備，用高空俯視的方式，全方位無死角探測隱身戰機，有評論甚至指出「神雕」將成美軍B-21隱身戰略轟炸機的天敵。

美衛星拍下「第三款」共軍「六代機」 「黃皮機」停瀋飛集團機庫外

美衛星拍下「第三款」共軍「六代機」 「黃皮機」停瀋飛集團機庫外

052D最少造38艘　僅次伯克級驅逐艦

052D最少造38艘　僅次伯克級驅逐艦

1120億打造新型「末日飛機」

1120億打造新型「末日飛機」

想快點和普丁見面　川普：每天很多年輕人死去

想快點和普丁見面　川普：每天很多年輕人死去

關鍵字：

泛舟8甲板船台海戰爭大陸軍武軍武

讀者迴響

熱門新聞

獨／台中5寶爸承諾結紮　與妻再生1孩晉升「6寶爸」

小姊妹遭性侵1年　放火燒死爸爸復仇

海底電纜遭陸輪拖斷　香港船東回應

洛杉磯野火　當局認了控制率0%

氣溫沒探底「最凍不到9度」　下周還有2波冷空氣

沒遊客！墾丁3飯店驚傳熄燈

遭解雇！41歲男靠「出租自己」年賺260萬

小S遭鮮肉「襲胸摳私密部位」

劣警白嫖泰國妹　亮證件逼退還2千皮肉錢

少觀所恐怖凌虐！逼室友生吞蟑螂+牙刷捅肛

警消年改缺錢　最大詐團預算砍光就夠

兄弟找女打教　王建民恩師接教練

快訊／13縣市低溫特報！強烈大陸冷氣團發威　急凍跌破10度

警政署新編2218萬　被爆「指名」黑熊學院協助

今彩539開出1注頭獎　北市幸運兒爽中800萬

更多

最夯影音

更多

楊貴媚訪問「突然變臉」　離席喊：不錄了！..嚇壞記者XD

【泰格與雪兒】只是個笑話

一年級學生找不到考卷 #宜蘭 某國小女教師怒罵、踹桌椅！嚇壞小朋友

情傷女夜闖 #白沙屯 #拱天宮 ！ 砸供品翻香爐 #媽祖 慈悲放她走

#柯建銘 鞠躬敬禮！ #韓國瑜 急喊請坐：院長未遂變院長殺手了

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面