文化幣擴大發放對象　屏東縣藝文場館祭驚喜優惠

▲文化幣擴大發放，屏縣藝文場館祭優惠 。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

文化幣今(114)年擴大發放對象為13至15歲青少年，為此屏東演藝廳、藝術館表演節目推出「青年席位」驚喜大禮包，使用文化幣至少100點購票即享5折或百元自由座等優惠；屏菸、王船文化館及勝利星村文創店家、獨立書店皆響應政策，鼓勵青少年開啟豐富的文化生活。

屏東縣政府表示，文化部今年宣布「文化幣」向下扎根，除了繼續發給16至22歲青年每人1200點，更推出13至15歲青少年試辦計畫，每人可領取600點。

文化處指出，配合文化幣擴大發放，屏東演藝廳及藝術館至少會有40檔以上節目推行青年席位優惠，除了縣府主辦的節目外，也規劃屏縣傑出團隊及其他於屏東演出團隊加入優惠方案，包括「唱歌集音樂劇場」、「面白大丈夫」推出青年席位專場，管風琴系列節目《消失的密室》，以及FOCA福爾摩沙馬戲團《潘朵拉的盒子》、小事製作《Ｍore More Paradise》、闖劇場《扮仙》、秀琴歌劇團《囍事雙飛》、同黨劇團《父親母親》等眾多精彩節目，期吸引更多青少年揪團走進劇場欣賞演出。

另可使用文化幣消費的文化場域還有屏菸1936文化基地常設展、特展及好屏製造所，甫開館的王船文化館；勝利星村許多文創店家包括本革工坊、伊斯坦堡好物商店、索羅文創、One Shoe、農禾屏大一號店等。

縣內各獨立書店「繫。本屋」、「小陽。日栽書屋」、「永勝5號」、「咖必冊店」、「小沐屋書店」適用點數放大專案，使用文化幣2點馬上加贈1點，每人每年度加贈上限為600點。紅氣球書屋、讀者城市閱讀文創館也同樣可使用文化幣消費，歡迎來屏東體驗不一樣的書店文化。相關資訊可於文化處官網及屏東藝遊粉絲專頁查詢。