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慈濟師姐攬功「偷畫盜圖」　證嚴上人無奈回6字

記者黃翊婷／綜合報導

作家苦苓日前爆料慈濟「偷畫盜圖」，引發社會大眾關注。畫家李健儀表示，當初證嚴上人得知《佛陀問病圖》壁畫換人畫之後，曾當面向他詢問此事，他告知原委，證嚴上人聽完後無奈說出6個字「錢他們出的啦」。

▲▼嘉義大林慈濟醫院一樓大廳掛著「佛陀問病圖」大型壁畫，爆出著作權爭議。（圖／嘉義大林慈濟醫院提供）

▲《佛陀問病圖》壁畫爆出著作權爭議。（圖／嘉義大林慈濟醫院提供）

作家苦苓日前PO文爆料慈濟「偷畫盜圖」，指出慈濟曾找來李健儀教授為嘉義大林醫院繪製大型壁畫，怎料李畫完油畫草稿後，慈濟便以經費不足為由喊停，接著找來其他「廉價勞工」照著李的油畫製作完成，並署名是他人的創作。消息傳開之後掀起社會關注，李健儀也出面證實此事；慈濟則在8日證實壁畫原創者是李健儀，後續會在壁畫旁邊加註說明製作原由。

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根據《三立新聞》報導，李健儀還原當時與證嚴上人的對話，他提到，證嚴上人曾當面向他詢問壁畫的事，他告知原委「是師姐幫我割稻尾」、「我被背叛了，我是引狼入室」，證嚴上人聽完他的解釋，僅無奈吐露6字「錢他們出的啦」。

不過，雖然李健儀顧及證嚴上人，選擇不提告，但他的兒子、畫家李承道仍然無法接受。李承道直言，家中長輩不願意追究，是以德報怨，所以這只是他的個人意見，他覺得能否做出偉大的作品，是能力問題，但作品畫出來卻簽上別人的名字，那是另外一回事，「我的藝術家創作人朋友們，你們願意嗎？」

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