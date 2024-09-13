大林慈濟新式主動脈剝離治療　救回心疾重症患者

▲心臟血管外科微創手術中心主任鄭伊佐醫師檢查回診患者 。（圖／大林慈濟提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣大林慈濟醫院心臟外科成功地運用「大林術式」，挽救了一名主動脈瘤破裂結合急性甲型主動脈剝離「雙重威脅」的患者，使其獲得第二次的生機。

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▲心臟血管外科微創手術中心主任鄭伊佐醫師 。（圖／大林慈濟提供）

李先生日前突然感到雙手冰冷、發麻且失去知覺，最初誤以為自己中風，自行用布袋針刺激手指以促使出血救命。然而，自行放血的嘗試未能緩和症狀，李先生意識到情況不對，差點錯失關鍵的救命時機。幸運的是，他及時被送往大林慈濟醫院急診室，醫師在檢查中發現他生命岌岌可危，趕緊轉給心臟血管外科微創手術中心主任鄭伊佐醫師。

▲患者感謝鄭伊佐醫師救命之恩 。（圖／大林慈濟提供）

鄭主任表示，李先生的病例極為複雜，在此之前已成功為該患者進行第一次手術，當時他有著嚴重的主動脈瓣與二尖瓣逆流，導致心臟功能衰竭，該病患也同時合併主動脈弓腫瘤和乙型主動脈剝離，經討論後先處理造成心衰竭的瓣膜問題，術後手術成功恢復良好，但仍然存在未處理的主動脈弓腫瘤和乙型主動脈剝離，計畫等待病人腎臟功能改善，再進行第二階段手術。但日前李先生的病程變化讓他提前面對主動脈瘤破裂和急性甲型主動脈剝離的雙重危機，手術成功率僅三成，經由家屬同意及信任，面對極高的手術風險，進行第二次手術。

▲鄭伊佐詳細解說病程，與醫療情形 。（圖／大林慈濟提供）

李先生的病例在第二次手術中面臨著多重風險，包括重次開胸，心臟與血管的粘連、血管破裂等問題。鄭主任補充，手術中的主要挑戰包括升主動脈、主動脈弓置換與主動脈上分支的重建，以及對處理主動脈剝離後的脆弱組織。

▲鄭伊佐表示，手術中的主要挑戰包括升主動脈、主動脈弓置換與主動脈上分支的重建，以及對處理主動脈剝離後的脆弱組織。 （圖／大林慈濟提供）

過去主動脈剝離的手術風險相對較高，醫療團隊不斷磨合在兩年內共同研發討論出「大林術式」的手術方式，使用四分叉血管與血管環進行主動脈置換，佐以支架血管協助主動脈上分支重建，有助於減少手術過程可能的風險和複雜性，縮短手術時間，提高病人的恢復速度，為患者帶來更大的生存機會。希望這樣的術式可以推廣出去，甚至在國際期刊上發表，為全球提供更多有效的主動脈剝離治療方案。

鄭主任呼籲，大眾要重視身體健康，及早發現潛在心臟問題，並遠離危險因素，他強調及早就醫的重要性，因為如同李先生的案例，拖延時間可能會讓病況和復原情況更加複雜。這項新的手術將為未來主動脈剝離患者提供更先進的選擇，同時也為醫學界開啟嶄新的一頁。

大林慈濟醫院中醫部葉明憲主任表示，中醫中風臨床井穴放血療法治療卓有療效，然而適應症限於中風及相關的暑氣疾病，對於本案例所說之狀況，需要專業醫師臨床判斷治療方可，中醫部敬佩大林術式的使用，造福病苦的患者，令人感佩！