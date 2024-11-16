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全球15家醫院推動無菸環境　大林慈濟環境國際金獎獲肯定

▲▼ 「全球無菸醫院國際金獎認證」大林慈濟推動無菸有成 。（圖／嘉義大林慈濟醫院提供）

▲▼ 大林慈濟推動無菸有成，獲 「全球無菸醫院國際金獎認證」 。（圖／嘉義大林慈濟醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

全球無菸健康照護服務網絡（Global Network for Tobacco Free Healthcare Services；簡稱GNTH）於今（113）年11月公布「2024無菸醫院國際金獎」名單，全球共有15家醫院獲獎，大林慈濟醫院推動無菸醫院有成，繼2020榮獲「全球無菸醫院國際金獎」肯定，今年再度榮獲國際金獎殊榮，也獲邀出席領獎及分享無菸醫院推動經驗。

▲▼ 「全球無菸醫院國際金獎認證」大林慈濟推動無菸有成 。（圖／嘉義大林慈濟醫院提供）

大林慈濟醫院致力於推動健康促進醫院，職業醫學科葉昌明醫師表示，根據世界衛生組織統計，每年全球約700多萬人死於菸害。抽菸是許多疾病的危險因子，包括心血管疾病、腦血管疾病、動脈硬化，菸草中含有大量的化學物質，也是致癌的主因之一。我們除了治療疾病，更要解決「病因」，因此一定要推廣戒菸及無菸醫院。

全球無菸健康照護服務網絡（Global Network for Tobacco Free Health Care Services-GNTH）與WHO及健康促進醫院國際網絡(Health Promoting Hospital International Network)合作推廣無菸醫院，並制定八大行動標準，為目前國際推動菸害防制重要組織。2009年起每年舉辦「全球無菸醫院國際金獎認證」，由各國提送達到參賽門檻標準的候選醫院參加評比，通過三階段考評，評選出國際金獎醫院。

大林慈濟醫院設立健康院推動委員會無菸檳醫院小組，由葉昌明醫師帶領包含戒菸衛教師、疾病個管師、總務室，及社區醫療部等同仁，結合院內各科室共同執行院內及社區菸害防制活動。為推動無菸醫院，在院內建置來院病人的吸菸辨識及轉介衛教機制，第一時間提供戒菸協助與治療。在環境部份，醫院菸害防制小組每月不定期至醫院公共區域宣導禁菸及戒菸輔助；保全、停車場及清潔人員也會適時勸導、告知醫院禁菸規定。因應院區廣大，並於吸菸熱點安裝感應式禁菸廣播語音設備。在社區部份，主動聯繫鄰近學校、鄰近工廠等，辦理菸害防制講座及提供戒菸服務。

大林慈濟醫院院長賴寧生表示，醫院不只是治療疾病的專業場所，更應該是促進健康，而且能將之推廣至社區，大林慈濟醫院秉持「守護生命、守護健康、守護愛」的精神，讓醫院成為守護生命的磐石。

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