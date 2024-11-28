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幕後英雄！12強隨隊醫師陳韋任助攻中華隊　東京巨蛋見證歷史

▲▼ 隨隊醫師守護12強賽球員 大林慈濟運醫中心陳韋任醫師見證歷史 。（圖／嘉義大林慈濟提供）

▲大林慈濟運醫中心陳韋任醫師(圖右2)擔任世界12強棒球賽中華隊隨隊醫師，守護球員健康也見證歷史 。（圖／嘉義大林慈濟提供）

記者翁伊森／嘉義報導

「TEAM TAIWAN！」11月24日世界12強棒球賽冠軍戰，臺灣以4比0完封日本奪冠，是臺灣棒球史上首座12強世界冠軍，在此次12強棒球賽中，大林慈濟醫院高功能運動醫學中心主任陳韋任醫師從預賽開始就受徵召入隊擔任隊醫，一路陪伴照顧選手們的健康，也在東京巨蛋見證歷史性的一刻。27日他回到醫院看診，院內主管、同仁特地為他舉辦歡迎會，感恩他的辛苦付出，為醫院、為國家爭光。

高功能運動醫學中心診區27日上午，響起「臺灣尚勇」的應援曲樂聲，醫院主管同仁準備了蛋糕、水果、飲料，歡迎陳韋任醫師回歸。包括斗六慈濟醫院院長簡瑞騰、急診部主任李宜恭、人文室主任葉璧禎、教學部行政主任陳弘美等院內主管及同仁們，拿著國旗及TEAM TAIWAN的加油旗幟表達歡迎，人在大埔醫療站的中醫部主任葉明憲也透過視訊給予祝福。

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▲▼ 隨隊醫師守護12強賽球員 大林慈濟運醫中心陳韋任醫師見證歷史 。（圖／嘉義大林慈濟提供）

簡瑞騰表示，這次世界12強棒球賽，讓世界看見臺灣，也讓世界看見大林慈濟的陳韋任醫師，球員在場上發光發熱，陳韋任醫師在幕後默默支持，是這次12強賽獲得冠軍的幕後英雄之一。高功能運動醫學中心從無到有，到如今展現佳績，陳韋任醫師用心良苦，歡迎英雄歸國。

李宜恭表示，這次比賽從臺灣到日本，可以在轉播中看到陳醫師站在場邊，很專注地關心球員的狀況，有時可能球員都沒有發現自己有狀況，但醫師能及時發現，在賽後甚至賽中就予以處理，有時運動員有狀況，要決定能否繼續上場，隨隊醫師肩負著重責大任，必須要有願力才能堅持，非常佩服及恭喜韋任醫師。

▲▼ 隨隊醫師守護12強賽球員 大林慈濟運醫中心陳韋任醫師見證歷史 。（圖／嘉義大林慈濟提供）

▲隨隊醫師守護12強賽球員 大林慈濟運醫中心陳韋任醫師見證歷史 。（圖／嘉義大林慈濟提供）

陳韋任醫師分享，這次比賽、這個舞台是選手的，我們盡力陪伴選手走到那個位置上，其實只是盡自己的日常。他說，自己很常被問到，為什麼在場邊都沒表情，很嚴肅。其實選手在可能臨時有狀況，有一些細節有被鏡頭拍到，有一些則沒有，上新聞的只是少數。場上戰況很緊急，我們要一直關注選手，若是發現選手有狀況，就會透過打暗號，通知在場地另一邊的教練團，讓防護員及隊醫能及時給予檢查、處理，過程非常快速、緊湊，因此在現場會非常專注。

陳韋任醫師表示，有很多選手在比賽的過程中受傷，在換場時可以到場邊接受評估跟簡單的治療，很多時候，我們會希望選手在受傷的狀態下，能夠先休息，替換成其他的選手上場，但是大部分選手會希望能夠在場上繼續拚戰，像這樣努力堅持的精神，很讓人難忘。當然如果選手繼續上場有可能會導致更嚴重的傷勢，或者影響他的職業生涯，也會在跟選手討論之後得到理解，只是在過程中可以感受得到選手是不甘心的，因為他們沒有辦法完成教練或國家交付給他們的任務。

陳韋任醫師表示，在出發去日本之前，剛好有因緣見到上人，上人也祝福我們旗開得勝。即便是過程不很順利的召募，又遇到很強勁的對手，但就像上人說的，不管是什麼樣的逆境，不管我們有多少挫折或是不順利，只要堅持，相信都能得到一個好的結果。

陳韋任說，這次球隊賽前不被看好，甚至官方文宣中獨漏臺灣，世界12強棒球賽的冠軍獎盃非常沉重，臺灣能舉起這個獎盃很不容易，12強中，參賽球隊的球衣胸口都會繡上國家的名字，唯獨臺灣沒有，這個在國際上不可以被提到的名字，是大家千辛萬苦，想盡辦法要讓全世界都能看見的名字。這就是為什麼選手安打或全壘打後，都會在胸前比出手勢，在不被看好情況下，臺灣順利把世界冠軍帶回臺灣，也把臺灣推向全世界，這是最珍貴的事。

陳韋任強調能成為這個團隊的一分子，站在場邊看著選手在場上努力，心中充滿感動，希望透過這樣的經驗、過程，能夠讓國人團結在一起，讓我們的國家能夠越來越被世界看見。

 
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