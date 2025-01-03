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馬斯克讚台灣「蘊藏大量科技人才」　對台態度轉變

▲▼馬斯克,Elon Musk。（圖／路透）

▲馬斯克(Elon Musk)。（圖／路透）

文／中央社紐約2日綜合外電報導

億萬富豪馬斯克曾說台灣是中國不可分割一部分，甚至建議把台灣部分控制權交給北京當局，引起各界批評，但他近日在網路上公開讚揚台灣蘊藏大量科技人才，對台態度似乎有轉變。

曾在人工智慧晶片大廠輝達（NVIDIA）擔任機器學習研究員的資料科學家東加烏斯（Bojan Tunguz）日前於社群媒體X指出，張忠謀在台灣成立台積電而不是在美國，是因當年美國科技業反移民和種族主義情緒猖獗。

東加烏斯的貼文還寫道：「這可能是美國科技史上最嚴重的非受迫性失誤，未來幾年我們可能會為此付出極高代價。」

全球多數的代工晶片都產自台灣，其中大部分出自台積電之手。市調機構集邦科技上個月統計，2024年第3季全球前10大晶圓代工廠產值合計達349億美元，季增9.1%，並創下新高；其中，台積電市占率高達64.9%。

東加烏斯的發文引起網友熱議，電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）也回覆說：「台灣蘊藏大量科技人才是主要原因。至少就我的理解來看。」

但馬斯克過往對台灣的言論不是一直這麼友善，英國「金融時報」（Financial Times）於2022年10月刊出他的專訪，為解決中國與台灣之間的緊張關係，馬斯克說「我的建議是…為台灣設想一個合理可行的特別行政區」。

時任台灣行政院長蘇貞昌當時對此表示，馬斯克實在太不了解台灣及兩岸關係，且他的講話遠不如美國總統、日本、英國首相，大家應更重視這些自由民主國家的領導人。

英國「獨立報」（The Independent）於2023年9月報導，馬斯克接受訪問把台灣與中國之間關係比擬為夏威夷與美國間的關係，還稱台灣是「中國不可分割的一部分」。

台灣外交部當時對此則說，馬斯克的媚中發言若是為了商業利益，「這種言論不值得重視，發言者也不值得尊重。」

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