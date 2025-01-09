獨／台中警「集體開假單」案再往上延燒　3線1警官被傳喚

▲台中警集體開假單案再往上延燒，3線1警官被傳喚請回。（圖／ETtoday資料照）

記者鄧木卿、白珈陽／台中報導

台中地檢署去年9月起偵辦警員集體開假罰單案，陸續帶回39名官警，其中2線3金姓前偵查隊長原以為是涉案最高層級，不料前（7日）天又傳出有名任職局本部、3線1高階警官也被檢方傳喚說明，涉及關切2張白單，檢方證實是以證人身份協助釐清案情後請回，該警官坦承此事，但強調並非以被告身份前往。

檢調去年9月搜索偵訊16名基層員警之後，12月10日又執行第二波行動，帶走金姓前偵查隊長等23人，去年12月24日首波18人被依貪污罪嫌起訴，18人也立即遭到警察局停職。

集體開假單案件在台中警界引爆開來，引發基層議論紛紛，有名員警就爆料，「哪位同事願意銷單呢？大部分來自於長官、民代、警友站的人情壓力，一旦面臨官司，高層只會撇清責任，急著對於被起訴的同事停職，如今傳出3線1高階警官被傳喚說明，而且督察室竟然要求全面封鎖消息，明顯雙標處理。」

該名高階警官坦承前往地檢署說明釐清相關案情，並強調是以證人身份，訊問完即請回。

這件開假單風暴已從分局向上延燒到局本部，是否會有更多人牽涉其中？層級是否再升高？何時是停損點？靜待檢方調查。