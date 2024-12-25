　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

擋不住「人情關說」台中18警開假單慘被停職　檢察官建議輕判

▲18名員警因人情關說而開假單涉貪污遭起訴，檢方建請減輕其刑。（圖／ETtoday資料照）

▲18名員警因人情關說而開假單涉貪污遭起訴，檢方建請減輕其刑。（圖／ETtoday資料照）

記者鄧木卿／台中報導

台中地檢署偵辦警員集體開假罰單案，今年9月、12月發動2波搜查行動，帶回39名涉嫌開假單「從白單改紅單」員警，昨（24）日將包括李姓巡佐在內的18人，依貪污等罪嫌起訴，18人也已遭警察局停職。檢方指出，李姓巡佐等2人，是受請託關說的舊時代思維影響才犯案，主觀惡性尚非重大，建請法院量處適切之刑，至於其他16人是受到李、陳2名學長請託，應從輕量刑，建議法官宣告緩刑。

檢方表示，李姓前巡佐任職台中市政府警察局第六分局西屯派出所，為該派出所警友會承辦人，明知取締違規停車時，若駕駛人不在場，執行人員應視違規事實，對違規停車開出逕行舉發單 （俗稱白單），填寫違規車號、時間、地點及違規條款等資料後，將逕舉單張貼或夾放於遭取締汽、機車之明顯處標示之，再回派出所寄發「台中市政府警察局舉發違反道路交通管理事件通知單」（俗稱紅單）予違規車主。

有24名車主與李前巡佐、陳姓前員警關係友好，收到白單後即請託李、陳處理，李、陳2人囿於人情關說請託，竟指示16名基層員警，違法直接將白單轉開為紅單，違規法條由實際之「併排停車」、「違規停車」不實記載為罰鍰金額較低之「違規臨時停車」，以此違法方式圖得受開單人之不法利益。

檢方審酌李、陳2人圖利他人，使其誤以徇私即可自外於國家法治，混淆正當社交往來與請託關說之分際，更使違規之人誤認交通違規均可藉由請託關說脫免或減輕罰鍰，不僅無形中擴大交通潛在危害，亦有使整體交通違規取締作業之公平性陷於遭受特權介入之質疑，「積非成是」導致不當觀念傳遞新進同仁、不良風氣蔓延警界。

檢察官考量2人都是因為受請託關說之舊時代思維與錯誤觀念影響，主觀惡性尚非重大，且犯後態度良好，建請法院量處適切之刑，至於16名基層員警，係受李、陳2名學長請託，礙於同仁情誼或囿於職場封閉文化而誤罹刑章，犯後如實說明並深知悔悟、態度良好，建請法院從輕量刑，酌予宣告緩刑，以啟自新。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
六月早簽好離婚協議書…本來年底宣布　跟李易現況曝
「好想來台灣」日本女高中生模型複刻九份　秒飛到山中老街
Uber Eats併foodpanda競爭疑慮大　公平會禁止
快訊／高速撞死19歲打工妹！假牙總監4萬交保　檢警相驗追死因
勞動局急討性侵案調查報告　麥當勞：昨已送件回覆
千萬勞工注意！　明年9大新制上路
網軍稱「賣台戰犯」　劉靜怡反嗆：提名的賴總統也有叛國之嫌？

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高市警「打詐儀錶板」專網上線　林炎田指「兩句話」最關鍵

疑黑吃黑！新北男遭噴辣椒水搶2萬　喪屍劫匪衝殯儀館棄車落網

泰籍旅客攜20公斤大麻「分頭闖關桃園機場」　4人全栽了

麥當勞少女生前被詐騙騙光積蓄！又淪詐團人頭　士檢偵辦中

4警犬卸下「警用胸背帶」退休了　新家700坪草皮上盡情奔跑

北市噁警廁所裝針孔...民眾報案反被偷拍領口　被害者超過60人

快訊／高速撞死19歲打工妹！假牙總監4萬交保　檢警相驗追死因

擋不住「人情關說」台中18警開假單慘被停職　檢察官建議輕判

驚悚聖誕節！前男友躲家中埋伏砍人　筆錄做一半喊頭暈急送醫

快訊／貨櫃車自撞分隔島！紅綠燈被擊落慘成碎片　現場畫面曝

向佐紅毯上爆氣　酸主持人：你有認真採訪我嗎？

行人見「綠燈剩2秒」小跑步過馬路 警察攔下開罰！

公車斑馬線停等後右轉！突有學生竄出險被撞上

19歲女遭BMW撞亡！媽到場淚崩喊「加油」喚不回 #台中

#蹦闆 爆統神賴皮還沒給50萬　怒嗆沒改規則：賭2棟房！

19歲女上班途中遭BMW撞亡　媽到場淚崩喊「加油」喚不回

【看完周杰倫演唱會爆哭】妻要求老公告別式要播《回到過去》XD

撞亡19歲打工妹！BMW男上銬全身癱軟...身分曝光

王瞳突爆料床戲起反應　何豪傑:妳還真敢講XD

【請原地出道】原住民歌手飆唱周杰倫金曲 完美合音聽完起雞皮了

高市警「打詐儀錶板」專網上線　林炎田指「兩句話」最關鍵

疑黑吃黑！新北男遭噴辣椒水搶2萬　喪屍劫匪衝殯儀館棄車落網

泰籍旅客攜20公斤大麻「分頭闖關桃園機場」　4人全栽了

麥當勞少女生前被詐騙騙光積蓄！又淪詐團人頭　士檢偵辦中

4警犬卸下「警用胸背帶」退休了　新家700坪草皮上盡情奔跑

北市噁警廁所裝針孔...民眾報案反被偷拍領口　被害者超過60人

快訊／高速撞死19歲打工妹！假牙總監4萬交保　檢警相驗追死因

擋不住「人情關說」台中18警開假單慘被停職　檢察官建議輕判

驚悚聖誕節！前男友躲家中埋伏砍人　筆錄做一半喊頭暈急送醫

快訊／貨櫃車自撞分隔島！紅綠燈被擊落慘成碎片　現場畫面曝

高市警「打詐儀錶板」專網上線　林炎田指「兩句話」最關鍵

中居正廣被爆「密室性侵」電視台女員工！她一說加害者名字…律師拒接

疑黑吃黑！新北男遭噴辣椒水搶2萬　喪屍劫匪衝殯儀館棄車落網

屏東9旬翁跌倒「後腦腫脹」　拒就醫原因曝：掛念臥病妻

高市年終土地標脫率42%創低　最受矚目小港建地意外流標

4鄉鎮市長攜手站台　蔡銘軒推建設三箭、鳥嘴潭人工湖政見

央行未加碼打炒房　理事：不動產貸款集中度逐季下降

台積電赴日設廠10年經濟效益　上修至23兆日圓

泰籍旅客攜20公斤大麻「分頭闖關桃園機場」　4人全栽了

六月早簽好離婚協議書…本來年底宣布　跟「李易彼此放下」現況曝

社會熱門新聞

國中女遇淫師逼穿比基尼　噁教練長相曝

麥當勞性侵案「惡狼長相曝」！身材壯碩

麥當勞少女生前遭「二度詐騙」騙走9萬！

麥當勞女員工揭「狼主管性侵手法」：從拒絕到交往

酒吧老闆尾隨正妹侵犯！被逮才知「是男的」

新莊驚傳槍響！她被按喇叭搖車窗開4槍

台中警集體開假單案　中檢起訴19人

前性侵主管爆是仰德集團富三代　麥當勞駁斥：謠傳

越野跑者北德拉曼山區失聯　消防懸崖下尋獲遺體

店內性侵女工讀生！前主管嗆：我是富二代妳告不贏

北市餐廳老闆色喊「當我女人」　性侵女員工2次

即／恐怖前男友持刀攻擊！2員警中刀濺血

即／裝針孔拍女警　北市狼警廁所遭起訴

騎樓停車收28張罰單　車主獲撤銷27張

更多熱門

相關新聞

毒蟲吸毒三部曲　中警破動漫包裝83包咖啡包

毒蟲吸毒三部曲　中警破動漫包裝83包咖啡包

南投縣28歲何姓男子染上毒品後，沒錢買毒，於是應徵擔任小蜜峰，後來見利潤豐厚，乾脆自己賣，賺得更多，日前開車前往龍井區交易時被警方包夾攔截逮捕，查獲400多公克毒品，其中毒咖啡包外觀以大陸知名兒歌、動漫人物等包裝，吸引年輕人追求新潮脾性，何嫌依毒品罪嫌送辦後，已被檢察官偵結起訴。

19警開假單貪污遭起訴　台中警局：依法停職

19警開假單貪污遭起訴　台中警局：依法停職

台中警集體開假單案　中檢起訴19人

台中警集體開假單案　中檢起訴19人

民眾黨陳宥丞赴北檢作證　20小草自首圖利

民眾黨陳宥丞赴北檢作證　20小草自首圖利

少女「校外教學」激戰2男遭偷拍　強逼肉贖

少女「校外教學」激戰2男遭偷拍　強逼肉贖

關鍵字：

開假單貪污停職中檢中警

讀者迴響

熱門新聞

六月認錯「我以為我不愛李易了」　離婚協議簽字前痛哭

六月公開離婚協議：本要跨年夜宣布！2導火線吵到哭

國中女遇淫師逼穿比基尼　噁教練長相曝

網紅奈奈子當富商小三　自組後宮團「4女共侍1夫」泡裸湯

公司大爆發「50人感染1病請假」！她驚喊恐怖

麥當勞性侵案「惡狼長相曝」！身材壯碩

少女遭主管性侵「他投訴美國麥當勞」！總公司回應了

麻疹醫院群聚擴大！再增7名醫護、陪病者染病

爆乳妹被「抓奶肉搏」29秒　竟是搭訕男人被拒就動手

父子目睹「女老師晚上還在教室」　隔天一問結果超驚訝

把握今好天氣！　「全台有雨」最冷時間曝

強冷空氣升級！　恐剩6℃時間曝

麥當勞少女生前遭「二度詐騙」騙走9萬！

辣網美「4女激戰富商影片外洩」！買包就給摸摸

PO大體老師解剖照　白目女院長被日網炎上

更多

最夯影音

更多

向佐紅毯上爆氣　酸主持人：你有認真採訪我嗎？

行人見「綠燈剩2秒」小跑步過馬路 警察攔下開罰！

公車斑馬線停等後右轉！突有學生竄出險被撞上

19歲女遭BMW撞亡！媽到場淚崩喊「加油」喚不回 #台中

#蹦闆 爆統神賴皮還沒給50萬　怒嗆沒改規則：賭2棟房！

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面