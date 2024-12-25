擋不住「人情關說」台中18警開假單慘被停職　檢察官建議輕判

▲18名員警因人情關說而開假單涉貪污遭起訴，檢方建請減輕其刑。（圖／ETtoday資料照）

記者鄧木卿／台中報導

台中地檢署偵辦警員集體開假罰單案，今年9月、12月發動2波搜查行動，帶回39名涉嫌開假單「從白單改紅單」員警，昨（24）日將包括李姓巡佐在內的18人，依貪污等罪嫌起訴，18人也已遭警察局停職。檢方指出，李姓巡佐等2人，是受請託關說的舊時代思維影響才犯案，主觀惡性尚非重大，建請法院量處適切之刑，至於其他16人是受到李、陳2名學長請託，應從輕量刑，建議法官宣告緩刑。

檢方表示，李姓前巡佐任職台中市政府警察局第六分局西屯派出所，為該派出所警友會承辦人，明知取締違規停車時，若駕駛人不在場，執行人員應視違規事實，對違規停車開出逕行舉發單 （俗稱白單），填寫違規車號、時間、地點及違規條款等資料後，將逕舉單張貼或夾放於遭取締汽、機車之明顯處標示之，再回派出所寄發「台中市政府警察局舉發違反道路交通管理事件通知單」（俗稱紅單）予違規車主。

有24名車主與李前巡佐、陳姓前員警關係友好，收到白單後即請託李、陳處理，李、陳2人囿於人情關說請託，竟指示16名基層員警，違法直接將白單轉開為紅單，違規法條由實際之「併排停車」、「違規停車」不實記載為罰鍰金額較低之「違規臨時停車」，以此違法方式圖得受開單人之不法利益。

檢方審酌李、陳2人圖利他人，使其誤以徇私即可自外於國家法治，混淆正當社交往來與請託關說之分際，更使違規之人誤認交通違規均可藉由請託關說脫免或減輕罰鍰，不僅無形中擴大交通潛在危害，亦有使整體交通違規取締作業之公平性陷於遭受特權介入之質疑，「積非成是」導致不當觀念傳遞新進同仁、不良風氣蔓延警界。

檢察官考量2人都是因為受請託關說之舊時代思維與錯誤觀念影響，主觀惡性尚非重大，且犯後態度良好，建請法院量處適切之刑，至於16名基層員警，係受李、陳2名學長請託，礙於同仁情誼或囿於職場封閉文化而誤罹刑章，犯後如實說明並深知悔悟、態度良好，建請法院從輕量刑，酌予宣告緩刑，以啟自新。