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台灣港務公司去年營收228億創新高　年終最高4.4個月

▲▼高雄港旅運中心，圖為歌詩達郵輪莎倫娜號。 。（圖／台灣港務公司提供）

▲台灣港務公司去年淨利99億元。圖為高雄港旅運中心歌詩達郵輪莎倫娜號 。（圖／台灣港務公司提供）

記者蔡亞樺／台北報導

台灣港務公司今公布2024年營運績效，收入達到228億元，創下歷史新高，貨櫃裝卸量1392萬TEU，也較2023年成長，港務公司董事長李賢義表示，去年淨利99億為超盈餘，若個人考績甲等，年終最高有4.4個月。

李賢義說，港務公司積極推動離岸風電、水岸開發及轉投資事業等多元營運版圖策略下，去年營業收入較前年的217億元成長5%，達到228億元，港群貨物裝卸量6.9億計費噸，貨櫃裝卸量1392萬TEU，均較前年成長，營收及貨運量雙雙締造佳績。

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▲▼高雄港第七貨櫃中心於2024年全面啟用 。（圖／台灣港務公司提供）

▲高雄港第七貨櫃中心於2024年全面啟用。（圖／台灣港務公司提供）

年終部分，李賢義指出，年終獎金分為績效獎金、個人考績、機關單位考成獎金，若公司淨利該年達到97.5億元就超盈餘，每人可得到2.4個月績效獎金，今年淨利達99億元，已達到超盈餘門檻。若個人考績為甲等，可有1個月獎金，再加上機關單位考成獎金1個月，總共可有4.4個月。

李賢義強調，去年對海運市場而言是充滿艱辛的一年，去年全球經濟成長率為3.2%，低於近20年平均，加上紅海危機及俄烏戰爭等衝突事件，造成國際消費需求疲軟；在國內面對0403地震、山陀兒颱風等天災，港群經營環境充滿挑戰。

▲▼安平商港為離岸風電備援基地，執行離岸風電設備運輸、裝卸及儲放等相關作業。（圖／台灣港務公司提供）

▲安平商港為離岸風電備援基地，執行離岸風電設備運輸、裝卸及儲放等相關作業。（圖／台灣港務公司提供）

李賢義表示，今年將秉持穩健的腳步推動各項港埠建設，包含辦理高雄港第三及第五貨櫃中心深水碼頭改建、台北港物流倉儲區第4期造地、馬公港埠大樓旅客通關空間優化等工程，提升港口服務設施量能。

李賢義指出，今年客貨成長目標為港群貨櫃量成長3%、國際郵輪旅客突破百萬人次；積極辦理招商，招商金額可達33.7億元，創造1300個就業機會；淨零轉型方面，工程建設完成港埠工程減碳指引，高雄港規劃綠色燃料加注服務招商作業，打造低碳永續港口。

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