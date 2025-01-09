新北男深夜尾隨落單女回家！拍掉她手機還問「能不能當我女友」

▲新北市一名吳姓男子跟蹤落單女子挨告。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

新北市淡水區一名吳姓男子於公車站見到一名成年女子下車後，竟一路尾隨至女子住處。女子發現後，驚恐地拿起手機試圖撥打電話求助，不料吳男竟伸手將手機打掉，並高聲喊「能不能當我女友？」女子嚇得不知所措，隨即報警處理。士林地檢署偵結，依妨害自由罪起訴向法院聲請簡易判決。

年近40歲的吳姓男子，去年8月間某晚，在新北市淡水區一處昏暗的公車站牌，看見一名氣質清秀的成年女子下車，竟一路尾隨到女子住處，女子察覺後驚慌失措，欲拿起手機試圖撥打電話求助，吳男竟魯莽地伸手打掉女子手機，讓她無法與外界聯繫。

期間，吳男更是言行失控，不斷碎念著：「能不能當我女朋友？」、「能不能我給你200元？」、「我會被抓到警局！」語氣既急促又帶著荒唐，令女子更加恐懼，隨後吳男才離去。

女子事後驚魂未定，立即向警方報警求助。警方迅速展開調查，調閱周邊監視器畫面，清楚捕捉到吳男一路尾隨的行徑，並鎖定其身分。隨後，警方通知吳男到案說明。吳男坦承犯行，警方依法函送地檢署偵辦。

檢察官調查後認定，吳男強行打落女子手機的行為已構成強制罪。至於他口中反覆提及的「能不能我給你200元」等言詞，雖具有性騷擾的意圖，但依相關法律規定，性騷擾罪須行為人具備明確的性騷擾意圖，並涉及觸摸臀部、胸部或其他隱私部位等具體行為，而本案中，雙方僅涉及言詞騷擾，並無任何肢體接觸，故不符合性騷擾罪的構成要件。

檢察官進一步指出，若該部分言詞騷擾被認定構成犯罪，因其事實與先前聲請簡易判決處理的強制罪部分具有想像競合關係，故不另為不起訴處分。