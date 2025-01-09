二林鎮民拒火葬場！「藐視活人賺死人錢」　擺王惠美黑白照丟雞蛋

記者唐詠絮、劉人豪／彰化報導

彰化縣是全台唯一沒有火葬場的縣市，因此縣府選址在芳苑與二林交界設立生命園區，引發周遭鎮民強烈反對，縣府即於今（9）日上午舉辦說明會，反火葬場自救會發動抗議行動，批為了要燒死人賺死人錢，竟藐視生活在這裡的活人的生存權益與感受，並將縣長王惠美的黑白照片，當亡者懸掛在靈車上丟雞蛋撒冥紙。

▲二林鎮民反火葬場，批說賺死人錢。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

彰化歷屆縣長任內喊要蓋火葬場喊了20多年，最終以抗爭收場，彰化縣府選定將於芳苑公墓旁9公頃土地設火葬場，引發周遭鎮民不滿，認為二林四鄉鎮是彰化縣農漁業重鎮，燃燒的戴奧辛嚴重空污，恐將帶來農漁業浩劫、火葬場選址再爆發爭議。

4日時，鎮長蔡詩傑、前彰化市長邱建富及多名議員仍與民眾站在一起，反對在芳苑原址設立火葬場。自救會約有300人聚集在二林鎮立圖書館前抗議，高舉反對旗幟旗海飄揚，大喊「火葬場滾蛋」，「寧要監獄、不要地獄」希望縣府撤案。反火葬場自救會在去年11月6日到議會及縣府抗議陳情，當時縣長王惠美就強調，「會秉持做對的事，做應該做的事，對彰化縣未來有利的事情」。

縣府於9日上午10點在二林鎮二溪路萬善祠旁草湖南段的縣有土地上舉辦「生命園區」規劃說明會，自救會再度號召鄉親在會場外抗議，並表示彰化縣政府以殯葬地目，要強行闖關，辦事草率，火葬場預定地是民國39年規劃的殯葬用地，75年後的現今，周遭的變化、人口變化等等，完全沒有謹慎考量，為了要燒死人賺死人錢，竟藐視生活在這裡的活人的生存權益與感受。

自救會不滿表示，火葬場設置理由，竟然以這裡人煙稀少，所以適合新建火葬場。「這裡周邊許多聚落、養老院，還有數千名受刑人，難道我們這些不是人嗎」。並且把王惠美的黑白照片，當亡者懸掛在靈車上，抗爭群眾撒冥紙、丟雞蛋、丟蔬菜，高喊王惠美過橋喔，前方還有牽亡陣助陣，群情激動，還有身障民眾被推擠到跌倒受傷。