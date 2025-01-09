　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

二林鎮民拒火葬場！「藐視活人賺死人錢」　擺王惠美黑白照丟雞蛋

記者唐詠絮、劉人豪／彰化報導

彰化縣是全台唯一沒有火葬場的縣市，因此縣府選址在芳苑與二林交界設立生命園區，引發周遭鎮民強烈反對，縣府即於今（9）日上午舉辦說明會，反火葬場自救會發動抗議行動，批為了要燒死人賺死人錢，竟藐視生活在這裡的活人的生存權益與感受，並將縣長王惠美的黑白照片，當亡者懸掛在靈車上丟雞蛋撒冥紙。

▲▼ 拒絕火葬場保護彰化糧倉　二林鎮民怒吼：寧要監獄不要地獄！ 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲二林鎮民反火葬場，批說賺死人錢。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

彰化歷屆縣長任內喊要蓋火葬場喊了20多年，最終以抗爭收場，彰化縣府選定將於芳苑公墓旁9公頃土地設火葬場，引發周遭鎮民不滿，認為二林四鄉鎮是彰化縣農漁業重鎮，燃燒的戴奧辛嚴重空污，恐將帶來農漁業浩劫、火葬場選址再爆發爭議。

▲▼ 拒絕火葬場保護彰化糧倉　二林鎮民怒吼：寧要監獄不要地獄！ 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

4日時，鎮長蔡詩傑、前彰化市長邱建富及多名議員仍與民眾站在一起，反對在芳苑原址設立火葬場。自救會約有300人聚集在二林鎮立圖書館前抗議，高舉反對旗幟旗海飄揚，大喊「火葬場滾蛋」，「寧要監獄、不要地獄」希望縣府撤案。反火葬場自救會在去年11月6日到議會及縣府抗議陳情，當時縣長王惠美就強調，「會秉持做對的事，做應該做的事，對彰化縣未來有利的事情」。

縣府於9日上午10點在二林鎮二溪路萬善祠旁草湖南段的縣有土地上舉辦「生命園區」規劃說明會，自救會再度號召鄉親在會場外抗議，並表示彰化縣政府以殯葬地目，要強行闖關，辦事草率，火葬場預定地是民國39年規劃的殯葬用地，75年後的現今，周遭的變化、人口變化等等，完全沒有謹慎考量，為了要燒死人賺死人錢，竟藐視生活在這裡的活人的生存權益與感受。

▲▼ 拒絕火葬場保護彰化糧倉　二林鎮民怒吼：寧要監獄不要地獄！ 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

自救會不滿表示，火葬場設置理由，竟然以這裡人煙稀少，所以適合新建火葬場。「這裡周邊許多聚落、養老院，還有數千名受刑人，難道我們這些不是人嗎」。並且把王惠美的黑白照片，當亡者懸掛在靈車上，抗爭群眾撒冥紙、丟雞蛋、丟蔬菜，高喊王惠美過橋喔，前方還有牽亡陣助陣，群情激動，還有身障民眾被推擠到跌倒受傷。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
黃仁勳開口「D-Wave重摔36%」！　執行長急喊：大錯特錯
快訊／不明男子闖入！關西機場跑道全面關閉　影響5航班
邱軍撞人前餐酒館聚餐！　闆娘曝：因為他生意更差
快訊／13縣市低溫特報！　6地非常寒冷
陳佩琪哭了　柯文哲開庭前緊抱「妳又要一個人了⋯要好好過」
嘉義超大天坑！　「整車掉落」畫面曝
女星《紅白》唱一半「假牙掉下來」！　工作人員全笑翻

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「可以放過我嗎」5寶辣媽賣毒養兒　和姊弟戀男友賣稀釋毒品

想放鬆卻遭偷襲！新北按摩師偷摸生殖器　男客嚇壞怒告

「撞牆摔盆」虐死2歲童！網紅5寶媽求交保：兒女需要我　1原因續押

中醫師賣房落「地面師」陷阱　主嫌、地政士、直播主9人被拘提

屏東黑車衝人行道！撞傷卸貨司機波及4民宅　驚悚影片曝光

二林鎮民拒火葬場！「藐視活人賺死人錢」　擺王惠美黑白照丟雞蛋

賓士男掛假車牌上路！超扯原因曝：捨不得「5566」天團車號

邱軍撞人前餐酒館聚餐！闆娘曝「衰被波及」：因為他生意更差

嘉義布袋出現天坑！駕駛沒注意「整車掉落」畫面曝　擬提國賠求償

情傷女夜闖白沙屯拱天宮！砸供品翻香爐慘況曝　媽祖慈悲放她走

【男生的身高謊報公式？】她曝祕密後…迴力鏢打到自己XD_1

優格姐姐生完二胎「胖到63kg」　立志「穿回第一套姐姐服」

【泰格與雪兒】3M葉配

【泰格與雪兒】真是個笑話下集

這些字其實不一樣！　國文老師講解濕、溼差別

胡椒粉加太多出事了！ 黑衣人持棍痛毆 #豆乳雞老闆 #台南

馬路上驚見牛隻逛大街 警牽離車道告誡飼主帶回 #台南 #安南

遭通緝18年大毒梟 #黃正成 遭押解抵台！正面曝光...曾名列十大惡人榜

【走路要看路】陸女邊走邊低頭滑手機　遭氂牛原地撞飛

退休 #女警 淪 #車手 貴婦級打扮被逮！ 自爆面交4次收600萬

「可以放過我嗎」5寶辣媽賣毒養兒　和姊弟戀男友賣稀釋毒品

想放鬆卻遭偷襲！新北按摩師偷摸生殖器　男客嚇壞怒告

「撞牆摔盆」虐死2歲童！網紅5寶媽求交保：兒女需要我　1原因續押

中醫師賣房落「地面師」陷阱　主嫌、地政士、直播主9人被拘提

屏東黑車衝人行道！撞傷卸貨司機波及4民宅　驚悚影片曝光

二林鎮民拒火葬場！「藐視活人賺死人錢」　擺王惠美黑白照丟雞蛋

賓士男掛假車牌上路！超扯原因曝：捨不得「5566」天團車號

邱軍撞人前餐酒館聚餐！闆娘曝「衰被波及」：因為他生意更差

嘉義布袋出現天坑！駕駛沒注意「整車掉落」畫面曝　擬提國賠求償

情傷女夜闖白沙屯拱天宮！砸供品翻香爐慘況曝　媽祖慈悲放她走

徐巧芯喊回台接受審判　林秉文嗆「時間我自己訂」：輪到妳做主？

「可以放過我嗎」5寶辣媽賣毒養兒　和姊弟戀男友賣稀釋毒品

年前入帳基金最後贖回日 年終善用ETF理財

冬日泡湯、追雪有一套！慈濟醫授秘招　安全享受冬季樂趣

想放鬆卻遭偷襲！新北按摩師偷摸生殖器　男客嚇壞怒告

李現二搭楊紫CP感升級！　認了「最愛脫衣過程」講完全場害羞了

「撞牆摔盆」虐死2歲童！網紅5寶媽求交保：兒女需要我　1原因續押

屏警專案取締未戴安全帽　3天抓1975件

黃仁勳看衰！　量子公司D-Wave重摔36%、執行長回擊「大錯特錯」

尾牙穿太辣！被說「期許能像尚樺的胸有雄心」 蔡尚樺機智回應阿Ken

社會熱門新聞

即／大漢橋17車連撞　水泥加壓車疑煞車失控

獨／邱軍撞死運將重大進展　女友指證他有喝酒

新婚男好心收留朋友　結果妻子被睡走

曾愛賭一夜輸贏40億　林秉文主導17年前假球案「害中華職棒染黑」

父逝留4地2房…獨子出國玩到頭七前一天　遺產繼承逆轉

獨／虐貓慣犯催促快放人　法官悲憤斥「我心在淌血」當庭讓他後悔

勒索麥當勞7千萬　消防夫妻判刑定讞

吳乃仁吃低消6萬日料店檢察官在場　北檢：進行行政調查

獨／台中轎車被撞「翻下橋」　2人受困1無呼吸心跳

竹科女吃掉閨蜜尪「遭偷拍」　性癖被曝光

林秉文棄保潛逃遭通緝　被爆赴日投靠女星富商男友

快訊／林秉文發聲了！公開「逃亡台灣原因」　願意立馬回來

獨／邱軍撞運將急衝修車廠　3天沒拆1顆螺絲原因曝

檢嘆「柯文哲案洩密」淪政治打手：作為自己升官的捷徑

更多熱門

相關新聞

選址吵翻天！保護彰化糧倉　二林鎮民大喊「火葬場滾蛋」

選址吵翻天！保護彰化糧倉　二林鎮民大喊「火葬場滾蛋」

彰化縣是六都以外最大縣市，也是全台唯一沒有火葬場的縣市，往生者必須送往鄰近縣市火化相當不便，因此縣府選址在芳苑與二林交界設立生命園區，引發周遭鎮民強烈反對，由於縣府即將於9日上午將舉辦說明會，反火葬場自救會今(4日)再度走上街頭，抗議彰化糧倉將毀於一旦，大喊「火葬場滾蛋」，「寧要監獄、不要地獄」希望縣府撤案。

要「孵蛋」打造成信義計畫區　王惠美喊：準備好了

要「孵蛋」打造成信義計畫區　王惠美喊：準備好了

彰化縣推「班班吃雞蛋」救蛋農　農業部：尊重但不跟進

彰化縣推「班班吃雞蛋」救蛋農　農業部：尊重但不跟進

搶蓋大巨蛋者得天下　業界搶猜台中地點有這些

搶蓋大巨蛋者得天下　業界搶猜台中地點有這些

1縣市宣布取消兩段式左轉！機車族狂讚

1縣市宣布取消兩段式左轉！機車族狂讚

關鍵字：

火葬場彰化縣抗議行動生存權益反火葬場

讀者迴響

熱門新聞

接受器捐後罹癌！　醫證實：來自捐贈者

「1款飲料」喝出一堆病！癌王機率增22%　每周飲用上限曝

即／大漢橋17車連撞　水泥加壓車疑煞車失控

麻疹一開始像感冒　醫曝3常見症狀

CBA球員把女友裝行李箱！拖回宿舍做作業

饗饗爆食物中毒　雙月抱不平：未來可能沒人願意賣晚餐

打過麻疹疫苗「1APP就可查」！大票一查驚呆

獨／邱軍撞死運將重大進展　女友指證他有喝酒

路上多出白框框！彰化道路限縮惹議　民眾怒了

刺青女優「全裸攝影會」　奧客過分要求決定引退

不只邱軍！　洪其德染毒無照酒駕「撞死洗碗工」毀星路

新婚男好心收留朋友　結果妻子被睡走

不是新冠！　醫揭「高燒一驗」幾乎都中鏢

沒遊客！墾丁3飯店驚傳熄燈

看似沒心機「超級雙面人」星座

更多

最夯影音

更多

【男生的身高謊報公式？】她曝祕密後…迴力鏢打到自己XD_1

優格姐姐生完二胎「胖到63kg」　立志「穿回第一套姐姐服」

【泰格與雪兒】3M葉配

【泰格與雪兒】真是個笑話下集

這些字其實不一樣！　國文老師講解濕、溼差別

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面