拒絕火葬場保護彰化糧倉　二林鎮民怒吼：寧要監獄不要地獄！

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣是六都以外最大縣市，也是全台唯一沒有火葬場的縣市，往生者必須送往鄰近縣市火化相當不便，因此縣府選址在芳苑與二林交界設立生命園區，引發周遭鎮民強烈反對，由於縣府即將於9日上午將舉辦說明會，反火葬場自救會今(4日)再度走上街頭，抗議彰化糧倉將毀於一旦，大喊「火葬場滾蛋」，「寧要監獄、不要地獄」希望縣府撤案。

▲反火葬場自救會齊聚二林圖書館要求縣府撤案。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

▲二林鎮長蔡詩傑及多名議員到場。

彰化歷屆縣長任內喊要蓋火葬場喊了20多年，最終以抗爭收場，彰化縣府選定將於芳苑公墓旁9公頃土地設火葬場，引發周遭鎮民不滿，認為二林四鄉鎮是彰化縣農漁業重鎮，燃燒的戴奧辛嚴重空污，恐將帶來農漁業浩劫、火葬場選址再爆發爭議，今天鎮長蔡詩傑、前市長邱建富及多名議員仍與民眾站在一起，反對在芳苑原址設立火葬場。

今天的抗議聚集在二林鎮立圖書館前、約有300人參加，民眾高舉反對旗幟旗海飄揚，瑪喜樂社福基金會執行長也到場，高喊「火葬場滾蛋」，已向監察院陳情狀告縣府涉官商勾結，要求縣府能撤案。

反火葬場自救會在去年11月6日到議會及縣府抗議陳情，當時縣長王惠美就強調，「會秉持做對的事，做應該做的事，對彰化縣未來有利的事情」，如今縣府訂於1月9日上午10點在二林鎮二溪路萬善祠旁草湖南段的縣有土地上舉辦「生命園區」規劃說明會，預料當天將會有正反兩方的民眾到場，警方不敢大意，也將會派員到場戒備。