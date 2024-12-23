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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

就是要「孵蛋」打造成信義計畫區　王惠美就職6周年：準備好了

▲彰化縣長王惠美就職6周年。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化縣長王惠美就職6周年大喊「蓋大巨蛋準備好了」。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

12強棒球賽台灣隊奪冠，掀起蓋大巨蛋話題，中、彰等縣市都有意願蓋蛋，彰化縣長王惠美日前已尋求在地企業辜家中信集團及魏家味全集團的支持，今(23日)搶在六都前舉辦就職六周年記者會，並重申「孵蛋」已經準備好了，並以新都心「大巨蛋」作為背景，打造彰化成為「信義計畫區」，並以「一軸一環一樞紐」帶動北中南4引擎作為擘畫藍圖。

▲彰化縣長王惠美就職6周年。（圖／記者唐詠絮攝）

今天的記者會突破過去的作法，改由各局處上場，展現6年的施政榮耀。現場播出王惠美就任6年政績回顧影片，自就任以來，創近20年來首次由虧轉盈，更連續5年，年年賸餘，5年減債107億元，全國縣市排名第一。

王惠美在會中表示，透過一軸一環雙樞紐的捷運路網，以彰交特定區開發為示範，喊出「 大巨蛋不必等兩年，彰化已經準備好了，就是現在」，在2022年鐵路高架化可行性評估已經核准、2024年綠線捷運也核准、未來縣政中心將移到交流道特定區，也將蓋大巨蛋做為運動產業，打造彰化成為「信義計畫區」。

▲彰化縣長王惠美就職6周年。（圖／記者唐詠絮攝）

王惠美指出，隨著彰化市鐵路高架化和台中捷運綠線延伸彰化段定案，縣府團隊迅速調整「彰交特定區」和捷運路網，同步規劃彰東副都心，以新都心和副都心的雙核心發展模式，以城市再造，擴展區域平衡。

王惠美說，透過捷運一軸線連結全興、和美和彰濱產業廊道，並選擇在伸港開全國先例，首創青年住宅、捷運鹿港線則可帶來更多觀光人潮到鹿港。未來透過捷運將可連結溪湖、員林交流道和二林，中科二林園區、使二林地區成為台灣最大的精密產業聚落、員交特定區未來開發後可以提供產業園區，讓隱型冠軍產業繼續發揚光大、並重啟彰南AI產業園區開發，同時向行政院申請接管明道大學，讓AI產業在地生根。

▲彰化縣長王惠美就職6周年。（圖／記者唐詠絮攝）

王縣長強調，改造彰化不宜遲，她要結合捷運、產業開發，以都市計畫創造無限的可能。而每次大選，許多政治人物都說「贏彰化者贏台灣」，但在她心中，彰化是彰化人的彰化，只有彰化贏才是真的贏！她為新彰化規劃了一張藍圖，大家要一棒接一棒，相信自己，堅定信念，義無反顧，「做對的事，做應該做的事，做對彰化有利的事」，改造彰化，Continue，一定會成功。

▲彰化縣長王惠美就職6周年。（圖／記者唐詠絮攝）

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