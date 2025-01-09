國內爆麻疹疫情！小兒感染科醫「點名3行業」再自費補打

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

麻疹疫情引起恐慌，不過，已有多名醫師表態，不需要每個人都搶打疫苗。疾管署也建議，「1981年以後出生」的醫護人員，以及要前往麻疹流行地區者才應評估接種。事實上，小兒感染科醫師謝明君去年就曾科普麻疹病例，當中點名「3行業」才建議自費補打疫苗，包括醫療工作者、航空業、旅遊業。

謝明君去年3月在粉專「謝明君醫師的暖暖處方箋」發文，談及「麻疹疫情，我要注意什麼？」當時在2月中旬，台灣出現當年首例麻疹本土病例，她便科普麻疹症狀、併發症、治療與預防方法等等。

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在治療與預防方法中，她指出，麻疹是採症狀治療，並無特效藥，還是以疫苗來預防。她提醒民眾，不要帶未滿一歲的幼兒至流行區，不得已須出國，可在前兩周自費施打疫苗。另外，若滿一歲幼兒 可打第一劑公費麻疹腮腺炎德國麻疹疫苗（MMR）；滿五歲的孩子，可打第二劑追加疫苗。

值得注意的是，她特別點名3行業，「1981年後出生的高風險族群（若無抗體），建議自費補打疫苗：醫療工作者（特別是感染科、婦產科、小兒科、急診等）、航空業、旅遊業」。

最後她叮囑，麻疹流行期間，非必要勿到醫院去；不確定自己有無抗體的人，如果要去醫院，可以考慮戴N95口罩。此外，一般民眾沒有必要搶打疫苗，「有疑慮的人可先自費抽血檢驗麻疹抗體，保障前線醫護人員才是全民之福。」