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「不要搶打麻疹疫苗！」　前台大醫：留給2族群就能避免大流行

▲麻疹疫苗。（圖／施勝桓醫師提供）

▲麻疹疫苗。（圖／施勝桓醫師提供）

記者鄺郁庭／綜合報導

國內爆發麻疹疫情，不少民眾憂心忡忡，紛紛搶排打疫苗。前台大感染科醫師林氏璧就忍不住喊話，「請不要每個人都去搶打麻疹疫苗！請把疫苗留給風險最大的醫護人員和小朋友！」直呼這兩群人打好打滿的話，就是築起最重要的防線，讓台灣沒有造成麻疹大流行的條件。

林氏璧針對麻疹疫苗議題發表看法，呼籲民眾不要搶打疫苗，應優先留給風險最高的醫護人員及小朋友。他指出，1981年後出生、屬於疫苗世代的成年人，並非人人都需補打疫苗，且血中抗體下降並不代表免疫力下降，請大家理性看待並遵守疾管署的接種建議。

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對於「1981年之後出生的成年人，現年約21~44歲的接種疫苗世代（小時候沒有得過麻疹的這一群），需要不分風險每個人都去測抗體或補接種疫苗嗎？」林氏璧個人的答案是「不需要」。

他解釋，血中抗體效價下降，並不一定代表免疫系統對麻疹的保護力減弱，「我台大的老師曾經有一個有趣的比喻。在路上沒有看到軍人，你可以說中華民國沒有國防嗎？顯然不行。」同理，我們身體的免疫系統也是一樣。

此外，林氏璧直言，麻疹的傳染力不容小覷，透過空氣及飛沫就能傳染，但如果這世代對麻疹的免疫力廣泛性的下降，這麼多年來，早就該看到麻疹大爆發了才對。

所以，他呼籲將疫苗留給「風險最大」的醫護人員與小朋友，這樣才能形成最堅實的防疫防線，「這兩群人打好打滿就是幫我們築起最重要的防線，讓台灣沒有造成麻疹大流行的條件！」

林氏璧也提及，新聞中提到麻疹病毒會讓免疫系統「失憶」的說法，是針對未接種疫苗孩童的研究，「要你小時候是打過疫苗的，我相信你的狀態跟研究設定的狀況是不同的。」

他也點名馬偕兒童醫院兒科醫師黃瑽寧，跟他有同樣的看法，「Q：聽說麻疹感染後抵抗力會降低，甚至會免疫失憶，真的嗎？」「黃醫師小叮嚀：是的，但這些研究都是針對沒有接種過疫苗的人，我們99%的台灣人都已經打過疫苗，所以不用擔心。」

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