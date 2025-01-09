麻疹疫苗一早被秒殺！醫曝「以前都放到過期」　1族群可免費接種

▲麻疹疫苗。（圖／記者嚴云岑攝）



記者施怡妏／綜合報導

國內爆發麻疹疫情，引發民眾搶打MMR疫苗，不過疾管署表示，不是每個人都要打疫苗，有風險才要接種。小兒科醫師「臭寶爸」陳敬倫透露，平時診所自費的德國麻疹疫苗，都放到過期打不完，最近疫情升溫，一個早上就被秒殺，連廠商都不能保證何時會有貨，只剩下公費MMR打得到。

小兒科醫師「臭寶爸」陳敬倫在臉書發文，診所內的自費MMR疫苗，常因無法用完而放到過期。然而，近期疫情引發民眾恐慌，短短一早上就被搶購一空，連廠商也不能保證何時有貨。他提到，近期若計劃前往東南亞地區的民眾，或是搶不到疫苗的人，「大概只剩公費MMR有機會打得到」。

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醫師指出，如果是育齡婦女（15-49歲），提供近三個月內的德國麻疹抗體檢測陰性報告，可至衛生所免費接種一劑MMR疫苗，「規定是德國麻疹抗體，不是麻疹抗體喔！！病毒不一樣但疫苗同一隻」。最後他也提醒，懷孕不能打MMR，打MMR不能懷孕。

此外，前台大感染科醫師林氏璧喊話，民眾不要搶打疫苗，應優先留給風險最高的醫護人員及小朋友。他指出，1981年後出生、屬於疫苗世代的成年人，並非人人都需補打疫苗，且血中抗體下降並不代表免疫力下降，請大家理性看待並遵守疾管署的接種建議。