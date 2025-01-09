打過麻疹疫苗「1APP就可查」！大票一查驚呆：原來有紀錄

▲示意圖，與本文無關。（圖／慈濟醫學中心提供）

記者鄺郁庭／綜合報導

國內爆發麻疹疫情，引發民眾搶打MMR疫苗，疾管署表示，不是每個人都要打疫苗，有風險才要接種，以自費疫苗來說，建議「1981年以後出生」的醫護人員以及要前往麻疹流行地區者才應評估接種。就有網友表示，如果跟他一樣，忘記自己成年後有沒有接種過混合疫苗的話，只要用「健保快易通」就可以查看。

有網友在Threads發文，「如果跟我一樣忘記自己成年後，有沒有再接種過麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗的話，沒關係～超簡單五步驟就可以查詢到囉！」文中貼出APP「健保快易通」的截圖，接著分享5步驟：「1.打開健保快易通」、「2.（選擇）健康存摺」、「3.點選右上角的三條線符號」、「4.（選擇）個人紀錄」、「5.（選擇）預防接種資料」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼用健保快易通可以查是否接種過麻疹疫苗。（圖／記者鄺郁庭攝）

貼文引發討論，「謝謝你，86年次87年打有紀錄」、「我有79年的紀錄」、「沒查不知道，查了才發現…原來小時候打了好多疫苗，日本腦炎、小兒麻痺、破傷風、麻疹疫苗、B肝、卡介苗，超多的」、「原來我有打過！」原PO也補充，自己是80年次出生的，從出生到現在的紀錄都有。

不過也有人指出，不一定有紀錄，「只適合85年出生後的人，85年前查不到，我78年，根本查不到」、「我107年有在醫院打麻疹疫苗，但紀錄裡面沒有」、「2019有自費補打，但是健康存摺沒記錄唷！」

就有護理師現身說明，「現職護理師提醒，如果是自費施打疫苗的，可能不會顯示在健康存摺內呦！主要沒有特別跟醫療單位說要上傳的話，就不會上傳了呦！」因此，若沒有查到接種紀錄，民眾擔心的話，可以先抽血查驗是否有抗體，再考慮要不要接種疫苗。