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打過麻疹疫苗「1APP就可查」！大票一查驚呆：原來有紀錄

▲▼花蓮慈院專屬櫃台可協助民眾快速開通健保快易通並下載綁定健保卡，即可享有方便看診一條龍服務。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲示意圖，與本文無關。（圖／慈濟醫學中心提供）

記者鄺郁庭／綜合報導

國內爆發麻疹疫情，引發民眾搶打MMR疫苗，疾管署表示，不是每個人都要打疫苗，有風險才要接種，以自費疫苗來說，建議「1981年以後出生」的醫護人員以及要前往麻疹流行地區者才應評估接種。就有網友表示，如果跟他一樣，忘記自己成年後有沒有接種過混合疫苗的話，只要用「健保快易通」就可以查看。

有網友在Threads發文，「如果跟我一樣忘記自己成年後，有沒有再接種過麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗的話，沒關係～超簡單五步驟就可以查詢到囉！」文中貼出APP「健保快易通」的截圖，接著分享5步驟：「1.打開健保快易通」、「2.（選擇）健康存摺」、「3.點選右上角的三條線符號」、「4.（選擇）個人紀錄」、「5.（選擇）預防接種資料」。

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▲▼ 。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲▼用健保快易通可以查是否接種過麻疹疫苗。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲▼ 。（圖／記者鄺郁庭攝）

貼文引發討論，「謝謝你，86年次87年打有紀錄」、「我有79年的紀錄」、「沒查不知道，查了才發現…原來小時候打了好多疫苗，日本腦炎、小兒麻痺、破傷風、麻疹疫苗、B肝、卡介苗，超多的」、「原來我有打過！」原PO也補充，自己是80年次出生的，從出生到現在的紀錄都有。

不過也有人指出，不一定有紀錄，「只適合85年出生後的人，85年前查不到，我78年，根本查不到」、「我107年有在醫院打麻疹疫苗，但紀錄裡面沒有」、「2019有自費補打，但是健康存摺沒記錄唷！」

就有護理師現身說明，「現職護理師提醒，如果是自費施打疫苗的，可能不會顯示在健康存摺內呦！主要沒有特別跟醫療單位說要上傳的話，就不會上傳了呦！」因此，若沒有查到接種紀錄，民眾擔心的話，可以先抽血查驗是否有抗體，再考慮要不要接種疫苗。

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