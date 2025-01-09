查德總統府爆槍擊！　武裝分子遭制伏釀19死

記者張方瑀／綜合報導

非洲國家查德8日發生槍擊事件，多名武裝分子試圖闖入位於首都恩加米那（N'Djamena）的總統府，共造成19人死亡，目前局勢已獲控制。

根據《法新社》報導，查德政府表示，槍手8日晚間7時45分攻擊位於首都恩加米的總統府，引發槍戰造成19人死亡，其中包括18名攻擊者與1名安全人員，另有多人受傷。

數名安全消息人士說，武裝突襲隊員在總統府內部開槍，之後遭到總統衛隊制伏。安全人士透露，攻擊行動可能是一場未遂恐怖攻擊，攻擊者乘坐三輛車試圖衝擊總統府附近的軍營，但最終被軍隊制伏。

▲武裝突襲隊員在總統府內部開槍，之後遭到總統衛隊制伏。（圖／翻攝自X）



法新社記者指出，所有通往總統府的道路都遭到封鎖，街道上出現了軍用坦克。

查德政府發言人庫拉馬拉（Abderaman Koulamallah）表示，局勢完全受控，但未透露襲擊的詳細過程，「這是一起小型事件…一切都平靜下來了。這整個破壞穩定的企圖已遭到挫敗。」

查德不到兩週前才舉行一場引發爭議的大選，政府稱該選舉是結束軍事統治的重要一步，但由於投票率低迷，加上反對派指控選舉過程中存在舞弊，結果備受質疑。

值得注意的是，襲擊發生時，中國外交部長王毅正在查德進行正式訪問。此外，查德不久前宣布終止與法國的國防合作協議，這使該國不再是西方在西非與中非沙赫爾（Sahel）地區打擊伊斯蘭武裝分子的主要盟友之一。

查德是由總統馬哈馬特（Mahamat Idriss Deby）領導，馬哈馬特是在他長年擔任總統的父親德比（Idriss Deby）過世後掌權；老德比自1990年代初期發生政變以來鐵腕統治查德30年，他2021年造訪在北部對抗民兵的軍人時，與叛軍作戰後傷重不治。