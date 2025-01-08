好兄弟被追債！新婚男收留他睡客廳…不到一個月「嬌妻也被睡了」

▲男子好心收留被追債的兄弟，沒想到兄弟竟把他的嬌妻睡了。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

台北一名男子小雄（化名）與嬌妻小香（化名）新婚後不久便買房，並且收留被追債的朋友阿虎（化名），讓阿虎睡在他家的客廳。沒想到阿虎借住一個月左右，竟與小香看對眼，連續發生多次性關係，頭戴綠帽的小雄氣得提告，最終阿虎也被判賠35萬元。

根據判決書內容，小雄與嬌妻小香2021年3月間結婚，2人婚後共同打拼，隔年喜提新房，並且舉辦入厝宴，與朋友分享搬新家的喜悅。

當時阿虎也參加了入厝宴，並且向小雄求助，表明自己正在被追債，希望小雄能夠讓他暫住。由於阿虎是肝膽相照的好友，小雄得知兄弟有難，二話不說便答應下來，讓阿虎住在新家的客廳。

▲男子好心收留被追債的兄弟，沒想到兄弟竟把他的嬌妻睡了。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）



怎料小雄收留兄弟，竟是引狼入室。阿虎借住後一個月左右，便與小香看對眼，進而發展成不可告人的關係，2人短短一個月的時間內，趁著小雄不在家的時間，發生10次性行為。

小雄好心收留兄弟，愛妻卻跟對方產生情愫、互傳曖昧訊息，甚至還發生關係。不僅客廳被阿虎睡，就連愛妻都被阿虎睡，讓他相當崩潰、身心俱疲。小雄最終將阿虎一狀告上法院，並求償100萬元。

士林地院法官考量雙方的經濟條件，審酌阿虎2023年收入0元、財產總額0元等條件，認為求償100萬元過高，應以30萬元為適當，超出的請求無理由，判阿虎須賠30萬元，全案仍可上訴。