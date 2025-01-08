竹科女吃掉閨蜜尪「性愛過程遭偷拍」！冷門性癖被曝光

▲在竹科任職的女子，偷吃閨蜜的丈夫。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）



記者柯振中／綜合報導

新竹一名女子小美（化名）與小琳（化名）為竹科某公司的同事，2人關係相當要好，沒想到小美竟偷吃小琳的丈夫阿強（化名），最終被小琳夫妻陷害，私密影像外流。小美氣得提告，新竹地院因此判小琳夫妻須賠35萬元。

根據判決書內容，小美與小琳是竹科某公司的同事，原先2人的關係情同姐妹，沒想到小美竟偷偷跟阿強約會，除了發生性關係以外，更是做出「塗巧克力醬」等驚人的情趣遊戲。

▼女子與同事關係要好，卻跟對方的丈夫發生婚外情。（示意圖／免費圖庫Pexels）



怎料再發生關係的過程中，阿強偷偷攜帶鈕扣型密錄器，將2人交歡的過程拍了下來。後來小琳得知了阿強出軌，竟與阿強聯手，將小美的私密照片、影片發送給其他人，連小琳的母親、姊姊都看過。

小琳更是怒不可遏，向其他同事抱怨，小美相當過分，不但跟她丈夫發生關係，還穿得裸露、行為也十分主動，看起來「很過癮、很享受」。除此以外，阿強還數度拿著私密照片、影片，威脅小美提供性服務。

小美得知遭到偷拍、性影像還被外流，氣得將小琳、阿強兩夫妻告上法院。沒想到阿強挨告後，並沒有因此悔過，而是傳訊恐嚇小美，聲稱「你要是再不長眼對付我，看誰先死…我死妳也活不成，敢玉石俱焚的不是只有妳」等話語，更是與妻子一同駕車在國道上狂飆、尾隨，讓小琳相當恐懼。

對此，阿強則辯稱，在拍攝性影片的過程中，小美有抬頭跟他對視，也有看向鏡頭，影片是經過小美的同意後，才會拍下來紀錄。且他並無散布影片，反咬小美不斷裝病、裝焦慮，向他索討10萬元封口費。

不過，新竹地院法官參酌事證，並不採信小琳、阿強的說法，最終判2人分別賠償10萬元、25萬元，全案仍可上訴。