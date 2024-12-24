為監所第1線管理員打氣　矯正署長贈禮包「命令」：平安退勤返家

▲矯正署長周輝煌（右2）走訪轄下矯正機關，贈管理員每人1份平安禮包關懷打氣。（圖／矯正署提供）

記者黃哲民／台北報導

今晚（24日）是耶誕節前的平安夜，且接近歲末，法務部矯正署長周輝煌昨連跑轄下3處收容少年的矯正機構，慰問管理員致贈每人1份平安禮包、「下令」值勤人員務必注意「平安退勤返家」、安全與健康最重要，並期許打造柔性矯正教育環境，用更多耐心與愛心，幫助收容少年成功回歸家庭與校園。

近日連續低溫，增添耶誕與年終喜慶的濃厚氣氛，但矯正署轄下全國各監所共關押約5.6萬人，戒護壓力並未片刻放鬆，周輝煌為第1線監所管理員打氣，昨晚（23日）先走訪位於桃園市的敦品中學、桃園少年觀護所，以及新北市土城區的台北少年觀護所。

▲矯正署長周輝煌打電話慰勉在醫院戒護住院收容人的管理員。（圖／矯正署提供）

這3處矯正機構是北部地區主要收容涉案少年處所，收容人數以敦品中學（前身為桃園少年輔育院）約190人最多，台北少年觀護所約160人居次，附設於桃園監獄內的桃園少年觀護所約20人。

周輝煌視察戒護區內的勤務指揮中心（俗稱中央台），逐一關心寒夜中值班管理員執勤狀況、打電話慰問在醫院戒護住院收容人的管理員，並致贈每位管理員1份平安禮包，由當班的中央台勤務指揮官代表受贈，周輝煌並「下令」同仁務必注意「平安退勤返家」、安全跟健康最重要。

周輝煌指出，矯正工作具高度壓力及危險性，同仁必須犧牲陪伴家人時間，全年無休輪值勤務，矯正署與法務部持續做監所管理員後盾，加速爭取深夜危勞性勤務津貼、建置科技監控設備及強化防護裝備，提升職場安全並完善權益保障，也籲請社會各界能予矯正人員更多肯定與鼓勵。

此外，周輝煌並期許管理員對收容少年付出更多耐心與愛心，配合法務部政策，打造柔性矯正教育環境，幫助少年徹底改變，成功回歸家庭與校園，完善社會安全網。