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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

「傳遞溫暖傳遞愛！」犯罪矯正協會年前送日本蜜蘋果感謝矯正人員

▲▼中華民國犯罪矯正協會致贈日本進口蜜蘋果給予全國矯正人員。（圖／中華民國犯罪矯正協會提供）

▲中華民國犯罪矯正協會致贈日本進口蜜蘋果給予全國矯正人員。（圖／中華民國犯罪矯正協會提供）

記者吳銘峯／台北報導

農曆過年即將到來，為了感謝矯正人員的辛勞付出，中華民國犯罪矯正協會特地自日本進口蜜蘋果，並將在農曆年前分送到所有的矯正人員手上。協會理事長曾國展表示，蜜蘋果意寓幸福與喜悅，希望透過禮物的分贈，表達協會對矯正人員的尊敬與感謝。

我國的犯罪矯正機關即為全國各監獄、戒治所、看守所、少年觀護所、矯正學校等，均為在法務部行政體制下的法務行政單位（矯正署），其中工作的矯正人員約8000餘人。而中華民國犯罪矯正協會，係以非營利為目的之社會團體，其成立宗旨係以發展犯罪矯正理論，協助犯罪矯正制度與實務，提昇犯罪矯正品質，增進社會對犯罪矯正專業瞭解與支持，謀求犯罪矯正專業人員福利為宗旨。

今年度犯罪矯正協會為了感謝全國矯正人員，特別聯合全國各分會，準備日本進口的蜜蘋果，要分送給所有的矯正人員。蜜蘋果象徵平安與如意，意寓幸福與喜悅，協會衷心希望透過這份誠摯的心意，祝福矯正人員在新的一年裡平平安安、萬事順遂，繼續為維護社會安全與促進法治理念貢獻力量；也藉此傳遞對矯正同仁的崇高敬意與新春祝福。

協會總會理事長曾國展表示，矯正人員肩負著矯治與監所管理的艱鉅任務，是維繫社會穩定的重要支柱。此次透過蜜蘋果的活動，不僅傳遞協會對全體同仁的敬意，更彰顯總會與各分會攜手合作的凝聚力，讓祝福無遠弗屆。他強調，期盼這份來自協會的心意能在寒冬中為矯正人員帶來溫暖與激勵，攜手迎接更加穩定與光明的未來，共同為社會注入更多正向力量。

▼每顆蜜蘋果均有新春祝福貼紙，祝福矯正人員在新的一年裡平平安安、萬事順遂。（圖／中華民國犯罪矯正協會提供）

▲▼中華民國犯罪矯正協會致贈日本進口蜜蘋果給予全國矯正人員。（圖／中華民國犯罪矯正協會提供）

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