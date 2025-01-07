軍公教加薪3%「還沒領到」　公職板網友曝實際狀況：以前也差不多

▲軍公教加薪3%。（圖／行政院提供）

記者曾筠淇／綜合報導

軍公教調薪3％今年正式上路，但許多軍公教人員發現3日薪資入帳日薪水沒調。粉專「鬥魂白鬍子」就在臉書上表示，軍公教之所以沒有加薪，是因為藍白立委不肯審預算。有網友將文章轉貼至Dcard的公職板，引起討論。

有網友在Dcard的公職板上，以「軍公教今年沒有加薪3%是藍白立委搞的喔！」為標題發文，轉貼粉專「鬥魂白鬍子」的文章。原文內容提到，軍公教1月之所以沒有加薪3%，是因為藍白立委不肯審預算，進而導致行政院沒有錢加薪，所以不要說「萬惡側翼」在造謠，大家可以自己上網查詢正確資訊。

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▲公職板網友分享自己領薪資的狀況。（示意圖／記者劉維榛攝）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「反正都會補發，沒差，你再繼續造謠。大概3、4月吧，以前也差不多」、「就算預算現在通過了，還不是跟往常一樣3、4月調薪」、「軍公教已經加薪好幾次了，每次都沒有一次準時加發的，每次都是2～4月一次補齊，連民進黨執政的時候也是遲發，難道那時候也是民進黨的錯嗎？只是常態現象罷了」。

也有網友表示，「砍你退休金再+3%，謝囉」、「反正會回溯，不用覺得是哪個政黨，不過，退休金被砍才比較嚴重吧」、「砍你一大堆，再幫你加3%」。

行政院日前表示，2025年軍公教調薪3％，是自2018年來第4度調薪。民進黨立委林楚茵4日表示，政府承諾加薪3%，但薪水卻沒有調升，後來向行政院人事處確認後得知，這3%是要等2025年總預算三讀後才會補發。林楚茵認為，在藍白只顧政爭、不管民生的操作下，過年前無法順利補發，藍白是始作俑者。

▲王鴻薇拿出歷年紀錄。（圖／王鴻薇提供）

對此，國民黨立委王鴻薇5日則表示，近年4次加薪都沒有在1月3日入帳，林楚茵身為資深立委，不會不知道，其目的很簡單，就是為了自身政治利益，來激起社會對立。王鴻薇指出，前三次總預算三讀通過後，實施日期分別是2月5日、2月18日、1月8日，7年來都沒有在1月3日入帳過，相信領過加薪的公務員都懂。

林楚茵則回擊，王鴻薇自己貼出圖表，證明2024年總預算早在2023年12月完成三讀，軍公教順利加薪4%，王鴻薇被自己製作的資料打臉，國民黨卡總預算、擋軍公教加薪，竟然還不敢承認。